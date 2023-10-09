Башня Рижской ратуши будет подсвечена в цветах флага Израиля

Реагируя на трагические события в Израиле и для выражения поддержки и солидарности с израильским народом с сегодняшнего дня, 9 октября, до конца недели в темное время суток башня Рижской ратуши будет подсвечена в цветах израильского флага, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
Освещение башни будет включаться с 19:00.
Как сообщалось ранее, в субботу утром террористы ХАМАС и группировки "Исламского джихада" начали вторжение в Израиль, в ходе которого были убиты не менее 700 израильтян.
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