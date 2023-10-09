Пн, 9.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Башня Рижской ратуши будет подсвечена в цветах флага Израиля

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Здание Рижской думы
Здание Рижской думы Фото: Evija Trifanova/LETA

Реагируя на трагические события в Израиле и для выражения поддержки и солидарности с израильским народом с сегодняшнего дня, 9 октября, до конца недели в темное время суток башня Рижской ратуши будет подсвечена в цветах израильского флага, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Освещение башни будет включаться с 19:00.

Как сообщалось ранее, в субботу утром террористы ХАМАС и группировки "Исламского джихада" начали вторжение в Израиль, в ходе которого были убиты не менее 700 израильтян.

RUS TVNET внимательно следит за главными событиями конфликта.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх