Башня Рижской ратуши будет подсвечена в цветах флага Израиля

Реагируя на трагические события в Израиле и для выражения поддержки и солидарности с израильским народом с сегодняшнего дня, 9 октября, до конца недели в темное время суток башня Рижской ратуши будет подсвечена в цветах израильского флага, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.