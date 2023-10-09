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Нетаньяху: реакция Израиля на атаки ХАМАС изменит Ближний Восток

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Фото: Roman Yanushevsky/Shutterstock

Реакция Израиля на нападения палестинских боевиков из сектора Газа изменит Ближний Восток, заявил в понедельник, 9 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"То, с чем столкнется ХАМАС, будет суровым и ужасным", - сказал Нетаньяху чиновникам из южных израильских городов, добавив, что это только начало.

Как сообщалось, боевики палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" утром в субботу начали вторжение в Израиль, в ходе которого по меньшей мере 700 израильтян были убиты и около 2400 получили ранения.

Согласно информации, предоставленной Министерством здравоохранения сектора Газа, в результате ответных ударов Израиля по сектору Газа погибли более 558 человек, а более 2800 получили ранения.

Более 100 израильтян были захвачены палестинскими боевиками, при этом ХАМАС заявил, что четыре заложника были убиты в результате авиаударов Израиля.

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