Нетаньяху: реакция Израиля на атаки ХАМАС изменит Ближний Восток

"То, с чем столкнется ХАМАС, будет суровым и ужасным", - сказал Нетаньяху чиновникам из южных израильских городов, добавив, что это только начало.

Как сообщалось, боевики палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" утром в субботу начали вторжение в Израиль, в ходе которого по меньшей мере 700 израильтян были убиты и около 2400 получили ранения.

Согласно информации, предоставленной Министерством здравоохранения сектора Газа, в результате ответных ударов Израиля по сектору Газа погибли более 558 человек, а более 2800 получили ранения.

Более 100 израильтян были захвачены палестинскими боевиками, при этом ХАМАС заявил, что четыре заложника были убиты в результате авиаударов Израиля.