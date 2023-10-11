Липину интересно ⟩ Угрозы школам и адский телеграм - что по-настоящему важно?

Ответственность (если к данному персонажу применимо это слово) взял на себя анонимный пользователь, скрывающийся за ником Riga Gamer. В своем Telegram-канале он также называет себя Дмитрий Харламов ("Marry Me, Bellamy") - но им он очевидно не является. Поэтому в ходе статьи я буду анонимного угрожателя называть "Тюбик".

Ссылку на Telegram-канал я давать тоже, естественно, не буду - потому что, как станет ясно в дальнейшем - именно такая дешевая популярность является единственным двигателем деятельности Тюбика.

Итак, Тюбик решил, что это будет невероятно веселым решением, поугрожать школам взрывом.

Первый раз он предпринял такую попытку 1 октября (вероятно, именно это имеет в виду Озола, когда говорит о том, что похожая ситуация была неделю назад). Так что именно 1 октября, в 21:23 он разослал в 100 школ угрозу взрыва.

Пустые угрозы Тюбика Фото: Скриншот из Telegram-канала

Но в великой мудрости своей Тюбик не додумался, что 1 октября - это воскресенье. Судя по всему, у школ и полиции было достаточно времени понять, что это все пустые угрозы, и никакой эвакуации не было.

Тюбик объяснил неудачу тем, что "бомбы нашли саперы". И 8 октября пообещал, что все, кто придут "на работу, в школу" умрут. 8 октября, неожиданным образом, снова выпало на воскресенье. И на работу никто не пришел.