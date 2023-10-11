Липину интересно ⟩ Угрозы школам и адский телеграм - что по-настоящему важно?

Во вторник Латвию потрясли сообщения о массовой эвакуации школ. К счастью, угроза оказалась ложной. Но эта новость стала поводом для очень разных реакций: от успокоительных до крайне агрессивных. А в центре всего - анонимный любитель розыгрышей с неонацистской риторикой.
Во вторник, 10 октября, стало известно о том, что 298 школ Латвии получили сообщения с угрозами о том, что здания заминированы, а детонация запланирована на 12:00.
В основном, письма были направлены в школы регионов, хотя и некоторые рижские школы получили угрозы.
По словам вице-мэра Линды Озолы, рижские школы периодически получают подобные письма. И поэтому перед эвакуацией Госполиция оценивает степень опасности. В региональных школах такое происходит реже, поэтому они (как и некоторые столичные школы) провели эвакуацию сразу же.
Что важно - ни одного взрыва не произошло, ни один человек в ходе эвакуаций не пострадал. Но кажется важным разобраться - что же это было.
Низкий уровень угрозы
Госполиция уже сообщила, что уровень угрозы непосредственно взрыва был низок. Письма были отправлены с трех разных электронных адресов, которые легко связываются друг с другом. Так что, судя по всему, угрозы рассылал один человек.
Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas sākušas kriminālprocesu par apzināti nepatiesa paziņojuma par sprāgstošas, indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas vielas vai materiālu vai spridzināmās ietaises ievietošanu vai novietošanu. https://t.co/KcFRWoFlX5 pic.twitter.com/bcBrSluWCg— Valsts policija (@Valsts_policija) October 10, 2023
Ответственность (если к данному персонажу применимо это слово) взял на себя анонимный пользователь, скрывающийся за ником Riga Gamer. В своем Telegram-канале он также называет себя Дмитрий Харламов ("Marry Me, Bellamy") - но им он очевидно не является. Поэтому в ходе статьи я буду анонимного угрожателя называть "Тюбик".
Ссылку на Telegram-канал я давать тоже, естественно, не буду - потому что, как станет ясно в дальнейшем - именно такая дешевая популярность является единственным двигателем деятельности Тюбика.
Итак, Тюбик решил, что это будет невероятно веселым решением, поугрожать школам взрывом.
Первый раз он предпринял такую попытку 1 октября (вероятно, именно это имеет в виду Озола, когда говорит о том, что похожая ситуация была неделю назад). Так что именно 1 октября, в 21:23 он разослал в 100 школ угрозу взрыва.
Но в великой мудрости своей Тюбик не додумался, что 1 октября - это воскресенье. Судя по всему, у школ и полиции было достаточно времени понять, что это все пустые угрозы, и никакой эвакуации не было.
Тюбик объяснил неудачу тем, что "бомбы нашли саперы". И 8 октября пообещал, что все, кто придут "на работу, в школу" умрут. 8 октября, неожиданным образом, снова выпало на воскресенье. И на работу никто не пришел.
Это не помешало Тюбику взять на себя ответственность за пожар в Рижской 2-й основной школе, который произошел 5 октября, и из-за которого пришлось эвакуировать 220 человек. К пожару, Тюбик, разумеется, никакого отношения не имел. И заметил эту новость, вообще, лишь пять дней спустя.
Но вот 10 октября ему таки удалось добиться всеобщего внимания. На этот раз, как я и писал выше, некоторые школы восприняли его угрозы всерьез, что привлекло внимание СМИ, а родительские чаты и социальные сети стали пестреть скриншотами из Telegram-канала Тюбика. Своей цели ему удалось добиться.
Личность Тюбика
Начнем с того, кем Тюбик не является. Да, он неоднократно представляется именем музыканта Дмитрий Харламова (известен под именем Marry Me, Bellamy). И даже вставил его лицо на коллаж аватарки Telegram-канала (здесь не приводится из-за присутствия на картинке нацистской символики).
Но Харламов уже открестился от связи с Тюбиком.
Да и стили написания, посыл и все остальное прямо кричит, что это разные люди. Кажется вполне очевидным, что Тюбик не хочет раскрывать свою личность, а просто прикрывается именем известного латвийской молодежи рижанина.
Так кто же такой Тюбик и зачем он это все делает?
Мотивация подобного рода людей давно известна и изучена в соответствующей литературе - дешевое внимание. Количество и частота сообщений в Telegram-канале существенно выросла, как только об этой истории заговорили в СМИ. Подпитывает его и количество подписчиков, которое с пары десятков выросло до 8 тысяч (на момент написания статьи) всего за несколько часов.
Правда, следует отметить, что уже вечером 10 октября Telegram-канал Тюбика был удален, судя по всему, из-за массовых жалоб пользователей.
Тюбик завел новый канал, но он к полуночи еле набрал тысячу подписчиков - хайп истории ушел.
Кроме того Тюбик пишет очень много нацистской риторики, призывая к убийствам всех людей латышской национальности. Насколько он искренен в своих позывах судить сложно, но, в любом случае, глубоко в вопросе он не разобрался.
Тот самый логотип, скажем, является коллажем нацистской свастики и латышского креста Мары. Очень странно, учитывая якобы нацистские взгляды Тюбика. Да и подбор школ не сходится с высказываемыми намерениями, например, под раздачу попала Резекне - один из самых "русских" городов Латвии.
Так что, скорее всего, Тюбик - это просто обиженный на весь мир, не самого большого ума человек. Вероятно, молодой, предположу даже, что школьник. Начиналось это все как прикол, розыгрыш. Глупый, разумеется, но, если лет 20-30 назад это был бы разовый анонимный звонок в школу, то сейчас, благодаря современным средствам, Тюбик смог охватить почти 300 учебных заведений.
И вот. Прикол вышел их под контроля. Если у Тюбика есть друзья (в чем я лично сомневаюсь), то они вместе с ним очень происходящему радуются. А чего б не радоваться - вон сколько людей удалось разыграть, сколько тысяч подписчиков набежало.
Но если их найдет полиция (в чем сомнений мало), то радости станет поменьше.
Стоит отметить, что это все мои предположения. Официальной версии личности Тюбика нет. Он, теоретически, может оказаться взрослым троллем или даже реальной опасностью, причем не из Латвии. Но ощущение создается именно то, которое я описал выше.
Реакция на происходящее
Так что в этом плане особого изумления нет. Такие "шутники" как Тюбик были, есть и, к сожалению, будут. О чем надо заботиться, так это о нашей с вами реакции.
Во-первых, повторюсь, эвакуация прошла успешно. Значит, что, если бы угроза была более реальной, все бы тоже прошло так, как и планировалось. Это хорошо.
Во-вторых, надо понять, что эта история, в большой степени, раскрутилась из-за общего информационного фона. Война в Израиле вновь актуализировала старые страхи о взрывах, нападениях, террористических актах. Тюбик в своей речи, кстати, тоже весьма активно употребляет словечки "джихад" или "шахид".
Возможно, в том числе и поэтому, часть школ, а также родителей, да и, чего уж там, нас, журналистов, среагировали на дурацкий розыгрыш острее, чем того требовала ситуация. Впрочем, наверное, лучше так, чем проспать настоящую угрозу.
Ну и, в-третьих, Тюбик настолько агрессивно и в лоб использует язык ненависти, призывая к уничтожению всех латышей, что это не могло не упасть на подготовленную почву межэтнических отношений в Латвии.
Уже сейчас в Twitter распространяются всякие посты про то, что "вот, видите, какие русские опасные и как их надо гнать из Латвии".
Kā gan citādi?!— Raimonds Krumins (@RKrumin) October 10, 2023
Protams, krieviski!
Bet @Valsts_policija un @Valsts_drosiba murgo par Āfrikas aktīvistiem!
Mums ar steigu jāattālinās no visa krieviskā un jo īpaši - no krievu valodas!
Jāaizliedz un jāatņem licences un frekvences visiem medijiem krievu valodā Latvijā. https://t.co/z2ELFQfURY
Понятно, что мало кто делает вывод по всей нации на основе действий одного Тюбика. Но общей взвинченной ситуации это, конечно, совсем не помогает.
***
В последнее время все больше появляется заголовков про страшные вещи, которые совершают дети. То ограбят кого-то, то в школе изобьют, то, вот, позвонят про бомбы.
И для меня история Тюбика, как и все истории до этого, про то, что латвийским детям нужна помощь. Мы давно говорим про нехватку учителей и недостатки системы образования, но теперь становятся заметны и другие последствия, кроме снижения результатов экзаменов.
Рядом с детьми всегда должны понимающие, добрые, свои взрослые. В идеальном мире это были бы родители. Но не всем везет с семьями. Так что зачастую эту роль на себя берут учителя. Либо любимые предметники, либо классные руководители. Иногда школьные психологи.
Но вот учителей становится меньше. И меньше становится учителей любящих детей, готовых тратить на них свое внутреннее тепло.
Это, во-первых. А, во-вторых, общий градус страха и ненависти надо снижать.
Как думаете, почему за основу Тюбик взял именно ненависть к латышам? Не потому ли, что видит это вокруг себя? Как люди ругаются между собой по этническим вопросам... Какие посты пишут лидеры общественных мнений в Twitter и Facebook, какие ролики политики снимают в TikTok - причем на разных языках.
Не все из нас могут влиять напрямую на детей, успокоить и направить. Но все из нас могут чуть-чуть успокоиться и снизить градус агрессии. А иначе, это будет не последняя массовая эвакуация школ.
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