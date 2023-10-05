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В рижской школе из-за пожара эвакуировали 220 человек

rus.tvnet.lv/LETA
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Пожарный
Пожарный Фото: Evija Trifanova/LETA

В среду в Рижской 2-й основной школе произошел пожар в учебном кабинете, в результате чего из учреждения были эвакуированы 220 человек, выяснило агентство LETA.

Вчера около 10 часов утра Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на улицу Лудзас, где произошел пожар в образовательном учреждении. На месте происшествия пожарные констатировали, что на втором этаже трехэтажного здания горит кабинет на площади в 20 квадратных метров. Люди из здания были эвакуированы до прибытия спасателей.

В свою очередь в 13 часов VUGD получила вызов на улицу Гайдес в Валмиере, где в двух находящихся рядом заброшенных зданиях горел мусор на площади в 30 квадратных метров. Из здания был спасен один человек.

В среду утром спасатели продолжили ликвидировать последствия сильного ветра. Всего было получено 24 вызова, в основном люди сообщали об упавших на проезжую часть деревьях.

В Прейли на улице Механизатору дерево упало на два легковых автомобиля. На улице Стацияс в Лудзе спасатели с крыши торгового объекта демонтировали сорванные ветром конструкции.

Всего за прошедшие сутки VUGD получила 69 вызовов: 15 на тушение пожаров, 49 - на спасательные работы, а пять вызовов оказались ложными.

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