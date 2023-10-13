"Природа всегда будет сильнее человека". Шеф-повар ресторана о буре в Юрмале

Популярный в Юрмале ресторан 36.LINE работает с 2007 года, а потому Лаурису уже не раз приходилось наблюдать силу природы в действии.

"С нами так - мы находимся в стабильном строении. Слава богу, не было никаких разрушений. Формально, конечно, можно упомянуть деревянные полы, что в ресторанах, и планшет. Стоит признать, что буря была достаточно разрушительной", - сказал он.

Буря в Юрмале 7 октября Фото: пресс-фото/ Алекс Леонов

Ураган на море, буря и штормовой ветер, скорость которого местами превышает 30 метров в секунду. По словам Алексеева, подобные вещи страховка не покрывает.

В Юрмале есть правила, что легкие строения на пляже (пляжные кафе), следует демонтировать до конца сезона. Это означает, что работать можно до 15 сентября, а потом дается время, чтобы все это убрать.

"К нашему ресторану это не относится, и мы продолжаем работу. Многие люди приходили к нам именно во время бури, чтобы посмотреть на это природное явление", - рассказывает шеф-повар.

Буря в Юрмале 7 октября Фото: пресс-фото/ Алекс Леонов