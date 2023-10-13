"Природа всегда будет сильнее человека". Шеф-повар ресторана о буре в Юрмале

В беседе с RUS TVNET владелец и шеф-повар юрмальского ресторана 36.LINE Лаурис Алексеев отметил, что ураган, 7 октября, вызвавший потерю электричества у 10 тысяч домохозяйств и разрушивший пляжи, их заведению значимого ущерба не нанес. Наоборот, были посетители, кто специально наблюдал неукротимую стихию прямо из их ресторана.
Популярный в Юрмале ресторан 36.LINE работает с 2007 года, а потому Лаурису уже не раз приходилось наблюдать силу природы в действии.
"С нами так - мы находимся в стабильном строении. Слава богу, не было никаких разрушений. Формально, конечно, можно упомянуть деревянные полы, что в ресторанах, и планшет. Стоит признать, что буря была достаточно разрушительной", - сказал он.
Ураган на море, буря и штормовой ветер, скорость которого местами превышает 30 метров в секунду. По словам Алексеева, подобные вещи страховка не покрывает.
В Юрмале есть правила, что легкие строения на пляже (пляжные кафе), следует демонтировать до конца сезона. Это означает, что работать можно до 15 сентября, а потом дается время, чтобы все это убрать.
"К нашему ресторану это не относится, и мы продолжаем работу. Многие люди приходили к нам именно во время бури, чтобы посмотреть на это природное явление", - рассказывает шеф-повар.
Лаурис Алексеев указал, что это не первая буря, которую он наблюдал в Юрмале: "Буря, которая была в 2014 году была более разрушительной. Вода дошла до дюн, до самого леса. Еще помню сильный ураган в январе прошлого года, и в 2018 году", - говорит шеф-повар, добавляя, что у него каждый такой случай задокументирован, и в бурях осенью и зимой на пляже нет ничего нового.
"Вывод - природа всегда будет сильнее человека. Мы в любом случае не хотим пережить шторм в Юрмале, а также те, кто живет на побережье, прямо в середине летнего сезона. Это, конечно, влияет и на бизнес, и на все остальное. Но буря зимой, осенью или весной становится все более частым явлением".
Юрмальское самоуправление пояснило RUS TVNET, что каждое пляжное кафе имеет согласованный проект сезонной застройки.
"Согласно проектам, конструкции должны были быть демонтированы до 15 сентября - конца купального сезона.
3 октября водохозяйственная комиссия осмотрела места купания, отдыха и пляжи Юрмальского самоуправления, проведя мониторинг чистоты и порядка. Было установлено, что в некоторых местах демонтаж сооружений уже начался, но еще не завершен".
Накануне бури Отдел имущества самоуправления Юрмалы разослал письма арендаторам пляжных зон, проинформировал их о приближении шторма и призвал к срочному демонтажу сооружений.
"Демонтаж зданий в указанный срок является обязанностью арендаторов", - объяснили в самоуправлении. Стоит сказать, что ряд арендаторов не выполнили эти требования. После шторма пляж был повторно обследован. Также повторно были разосланы письма арендаторам о завершении демонтажа построек и уборке.
Галерея: Буря на пляже в Юрмале 7 октября
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