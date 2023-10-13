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"Природа всегда будет сильнее человека". Шеф-повар ресторана о буре в Юрмале

rus.tvnet.lv Раиса Смирнова
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Буря на пляже в Юрмале 7 октября
Буря на пляже в Юрмале 7 октября Фото: пресс-фото/ Алекс Леонов

В беседе с RUS TVNET владелец и шеф-повар юрмальского ресторана 36.LINE Лаурис Алексеев отметил, что ураган, 7 октября, вызвавший потерю электричества у 10 тысяч домохозяйств и разрушивший пляжи, их заведению значимого ущерба не нанес. Наоборот, были посетители, кто специально наблюдал неукротимую стихию прямо из их ресторана.

Популярный в Юрмале ресторан 36.LINE работает с 2007 года, а потому Лаурису уже не раз приходилось наблюдать силу природы в действии. 

"С нами так - мы находимся в стабильном строении. Слава богу, не было никаких разрушений. Формально, конечно, можно упомянуть деревянные полы, что в ресторанах, и планшет. Стоит признать, что буря была достаточно разрушительной", - сказал он.

Буря в Юрмале 7 октября
Буря в Юрмале 7 октября Фото: пресс-фото/ Алекс Леонов

Ураган на море, буря и штормовой ветер, скорость которого местами превышает 30 метров в секунду. По словам Алексеева, подобные вещи страховка не покрывает.

В Юрмале есть правила, что легкие строения на пляже (пляжные кафе), следует демонтировать до конца сезона. Это означает, что работать можно до 15 сентября, а потом дается время, чтобы все это убрать.

"К нашему ресторану это не относится, и мы продолжаем работу. Многие люди приходили к нам именно во время бури, чтобы посмотреть на это природное явление", - рассказывает шеф-повар. 

Буря в Юрмале 7 октября
Буря в Юрмале 7 октября Фото: пресс-фото/ Алекс Леонов

Лаурис Алексеев указал, что это не первая буря, которую он наблюдал в Юрмале: "Буря, которая была в 2014 году была более разрушительной. Вода дошла до дюн, до самого леса. Еще помню сильный ураган в январе прошлого года, и в 2018 году", - говорит шеф-повар, добавляя, что у него каждый такой случай задокументирован, и в бурях осенью и зимой на пляже нет ничего нового. 

"Вывод - природа всегда будет сильнее человека. Мы в любом случае не хотим пережить шторм в Юрмале, а также те, кто живет на побережье, прямо в середине летнего сезона. Это, конечно, влияет и на бизнес, и на все остальное. Но буря зимой, осенью или весной становится все более частым явлением". 

Буря в Юрмале 7 октября
Буря в Юрмале 7 октября Фото: пресс-фото/ Алекс Леонов

Юрмальское самоуправление пояснило RUS TVNET, что каждое пляжное кафе имеет согласованный проект сезонной застройки.

"Согласно проектам, конструкции должны были быть демонтированы до 15 сентября - конца купального сезона. 

3 октября водохозяйственная комиссия осмотрела места купания, отдыха и пляжи Юрмальского самоуправления, проведя мониторинг чистоты и порядка. Было установлено, что в некоторых местах демонтаж сооружений уже начался, но еще не завершен".

Накануне бури Отдел имущества самоуправления Юрмалы разослал письма арендаторам пляжных зон, проинформировал их о приближении шторма и призвал к срочному демонтажу сооружений.  

"Демонтаж зданий в указанный срок является обязанностью арендаторов", - объяснили в самоуправлении. Стоит сказать, что ряд арендаторов не выполнили эти требования. После шторма пляж был повторно обследован. Также повторно были разосланы письма арендаторам о завершении демонтажа построек и уборке.

Галерея: Буря на пляже в Юрмале 7 октября

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