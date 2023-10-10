Видео ⟩ ВСУ впечатляюще взорвали самый современный танк в армии РФ

Украинские военные в воскресенье, 8 октября, опубликовали видео, на котором запечатлен успешный удар по самому современному танку в российской армии. В ВСУ заявили, что "это был успешный авиаудар по нескольким танкам".

Украинские солдаты из 66-й механизированной бригады уничтожили российский танк Т-90М управляемой противотанковой ракетой. На опубликованном видео видно, что танк взорвался после точного попадания.

Эти танки еще называют "Прорыв". Это глубокая модернизация основного боевого танка Т-90.

Это главная углубленная модернизация танка Т-90. Он получил новую башню, которая отличается от стандартной модели, установленной на Т-90. Кроме того, Т-90М имеет гораздо более мощный двигатель.

"Прорыв" оборудован многоканальной системой наблюдения, позволяющей использовать оружие в любое время суток. Однако главное его преимущество - обмен данными с другими транспортными средствами в режиме реального времени.

Танк Т-90М значительно превосходит своего предшественника Т-90 по боевой эффективности, сохраняя при этом преимущества предыдущей модели. Контракт на поставку этих танков был подписан 24 августа 2017 года между Министерством обороны Российской Федерации и научно-производственной корпорацией "Уралвагонзавод", производителем военной техники.