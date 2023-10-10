Политик: в Риге переименуют Пушкинский лицей

По словам Лаймы Гейкиной, родители, ученики и учителя поддержали идею о переименовании лицея в лицей Броце или лицей И.К.Броце.

"Очень приятно, что после призывав комитета Рижской думы Пушкинский лицей развернул дискуссию, и и ученики, учителя и родители пришли к согласию относительно нового названия школы.

Школа предлагает назвать лицей в честь И.К. Броце: лицей Броце или лицей И.К.Броце. В ближайшее время я обращусь с просьбой утвердить новое название школы", - написала политик.

Лайма Гейкина также приложила копию документа на основании которого была инициирована дискуссия в лицее.

В документе сказано, что основанием для переименование может служить то, что первое учебное заведение под названием "лицей" было основано в Риге еще в 1675 году. И первый лицей был связан с именем доктора наук Иоганна Кристофа Бротце.

Иоганн Кристоф Бротце - лифляндский педагог, историк и этнограф. Он родился в 1742 году в Герлице. Учился в Лейпцигском и Виттенбергском университетах.

С 1769 года преподаватель Императорского лицея в Риге, впоследствии его ректор и старший преподаватель. Умер в Риге 4 (16) августа 1823 года.

Известен благодаря своему труду, в котором тщательно описал и зарисовал лифляндские поместья, замки, мосты, церкви, общественные здания и их обитателей.