Резня в кибуце Кфар-Аза: найдены тела 200 жителей, в том числе 40 детей

"Вы видите младенцев, матерей, отцов в их спальнях, в комнатах безопасности, и то, как их убивает террорист.

Это не война, это не поле битвы. Это резня", - сказал генерал-майор ЦАХАЛ Итай Верув агентству Reuters.

Издание Business Insider со ссылкой на представителя ЦАХАЛ утверждает, что солдаты обнаружили в кибуце тела детей, в том числе обезглавленные.

Жители Кибуца были готовы к периодическим ракетным обстрелам с тех пор, как ХАМАС в 2007 году захватил контроль над Газой, отмечает корреспондент BBC.

Во всех домах были укрепленные комнаты безопасности, но никто не ожидал, что ХАМАС сможет прорвать оборону Израиль и убить так много людей.

На месте нападения были также обнаружены тела боевиков ХАМАС.