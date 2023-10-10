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Резня в кибуце Кфар-Аза: найдены тела 200 жителей, в том числе 40 детей

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Кибуц Кфар-Аза
Кибуц Кфар-Аза Фото: Скриншот с Telegram канала BBC

В кибуце Кфар-Аза на юге Израиля были обнаружены тела 200 израильтян, в том числе 40 детей, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на спасателей из организации ZAKA.

"Вы видите младенцев, матерей, отцов в их спальнях, в комнатах безопасности, и то, как их убивает террорист.

Это не война, это не поле битвы. Это резня", - сказал генерал-майор ЦАХАЛ Итай Верув агентству Reuters.

Издание Business Insider со ссылкой на представителя ЦАХАЛ утверждает, что солдаты обнаружили в кибуце тела детей, в том числе обезглавленные.

Жители Кибуца были готовы к периодическим ракетным обстрелам с тех пор, как ХАМАС в 2007 году захватил контроль над Газой, отмечает корреспондент BBC.

Во всех домах были укрепленные комнаты безопасности, но никто не ожидал, что ХАМАС сможет прорвать оборону Израиль и убить так много людей.

На месте нападения были также обнаружены тела боевиков ХАМАС.

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