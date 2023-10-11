Родные заложников ХАМАС: "Я хочу верить, что они живы"

Хадас выжила, потому что ей удалось заклинить дверь своего убежища. Но к вечеру стало ясно, что пять членов семьи пропали: двое ее детей, их отец – ее бывший муж, ее племянница и ее 80-летняя мать, тетя Идо Кармелла.

Контекст Фото: BBC

О том, что же с ними произошло, стало известно после того, как в соцсетях появилось видео с ее 12-летним сыном Эрезом, которого боевики увозили в Газу.

«Я хочу верить, что они живы», — говорит Идо. Сам он живет неподалеку от Тель-Авива. Он очень волнуется за свою тетю.

«У нее закончились лекарства, — говорит он мне. — О детях мы тоже ничего не знаем, ни о том, как они там ходят в туалет, ни о том, как их кормят».

Члены семьи Идо пытаются узнать хоть что-то через знакомых, имеющих доступ к информации. Пока что все тщетно, и помощи от израильских властей тоже мало.

«Я никого не виню, потому что это действительно исключительная ситуация, — говорит Идо. — Сейчас все в густом тумане, но мы ждем не дождемся, когда же он рассеется. Каждый час может оказаться критически важным».

После того, как появились сообщения о переговорах по освобождению заложников при посредничестве Катара, Идо пытается передать ХАМАС информацию о своих близких.