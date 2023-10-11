Институт Норвегии сообщил о "возможном взрыве" перед утечкой в ​​газопроводе Balticconnector

Норвежский сейсмологический институт NORSAR в ночь на воскресенье, 8 октября, зафиксировал "возможный взрыв" в Балтийском море между Финляндией и Эстонией , где позже была обнаружена утечка из газопровода Balticconnector, сообщил институт 10 октября.
"NORSAR зафиксировал возможный взрыв на финском побережье Балтийского моря 8 октября 2023 года в 1:20 ночи (22:20 по Гринвичу)", - пишет независимый институт на своем сайте.
Однако как эстонские, так и финские сейсмологи подтвердили, что в последнее время не зафиксировано сейсмической активности, соответствующей взрыву, который мог бы привести к значительному повреждению трубопровода.
Эстонский системный оператор Elering и финский системный оператор Gasgrid Finland закрыли Balticconnector в ночь на воскресенье, поскольку незадолго до 2 часов ночи в газопроводе наблюдалось падение давления, указывающее на возможную утечку газа. По оценкам, работа газопровода приостановлена на несколько месяцев.
Длина Balticconnector между эстонским Палдиски и финским Инкоо составляет 77 километров. Он был введен в эксплуатацию в начале 2020 года.
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