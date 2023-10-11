Институт Норвегии сообщил о "возможном взрыве" перед утечкой в ​​газопроводе Balticconnector

"NORSAR зафиксировал возможный взрыв на финском побережье Балтийского моря 8 октября 2023 года в 1:20 ночи (22:20 по Гринвичу)", - пишет независимый институт на своем сайте.

Однако как эстонские, так и финские сейсмологи подтвердили, что в последнее время не зафиксировано сейсмической активности, соответствующей взрыву, который мог бы привести к значительному повреждению трубопровода.

Эстонский системный оператор Elering и финский системный оператор Gasgrid Finland закрыли Balticconnector в ночь на воскресенье, поскольку незадолго до 2 часов ночи в газопроводе наблюдалось падение давления, указывающее на возможную утечку газа. По оценкам, работа газопровода приостановлена ​​на несколько месяцев.

Длина Balticconnector между эстонским Палдиски и финским Инкоо составляет 77 километров. Он был введен в эксплуатацию в начале 2020 года.