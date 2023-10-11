Видео ⟩ В Таллинне за кражу в магазине задержан водител автомобиля Bolt

Читатель эстонского издания Postimees поделился видео, на котором отряд быстрого реагирования задерживает человека, вышедшего из автомобиля Bolt.
Представитель полиции Северной префектуры Хиско Варес сообщил, что 27 сентября в полицию поступило сообщение о краже денег из магазина на улице Лотси в Таллинне.
Прибыв на место, патрульные принялись за поиски грабителя и вскоре заметили мужчину, соответствующего описанию, который сел в машину Bolt. По словам Вареса, правоохранительные органы решили задержать его.
Он добавил, что при задержании мужчина признался в краже. "Все украденные деньги были возвращены в магазин. 28 сентября иностранец, совершивший преступление, был депортирован".
На видео видно, что при задержании представители полиции после нескольких фраз на эстонском переходят с задержанным на русский.
Видео: Задержание грабителя в Эстонии
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