Видео ⟩ В Таллинне за кражу в магазине задержан водител автомобиля Bolt

Представитель полиции Северной префектуры Хиско Варес сообщил, что 27 сентября в полицию поступило сообщение о краже денег из магазина на улице Лотси в Таллинне.

Прибыв на место, патрульные принялись за поиски грабителя и вскоре заметили мужчину, соответствующего описанию, который сел в машину Bolt. По словам Вареса, правоохранительные органы решили задержать его.

Он добавил, что при задержании мужчина признался в краже. "Все украденные деньги были возвращены в магазин. 28 сентября иностранец, совершивший преступление, был депортирован".

На видео видно, что при задержании представители полиции после нескольких фраз на эстонском переходят с задержанным на русский.

Видео: Задержание грабителя в Эстонии