Война в Израиле и реакция Латвии на нее

Пожалуй, самые громкие и самые трагичные события последних дней разворачиваются в Израиле. В ночь на 7 октября на страну напала группировка ХАМАС, убив и захватив в плен сотни гражданских. Реакция Израиля не заставила себя ждать. О том, что там происходит и как Латвия реагирует на это говорим с экспертами в эфире передачи "Кто вам платит?".