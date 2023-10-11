Война в Израиле и реакция Латвии на нее

Пожалуй, самые громкие и самые трагичные события последних дней разворачиваются в Израиле. В ночь на 7 октября на страну напала группировка ХАМАС, убив и захватив в плен сотни гражданских. Реакция Израиля не заставила себя ждать. О том, что там происходит и как Латвия реагирует на это говорим с экспертами в эфире передачи "Кто вам платит?".
Гости эфира:
- Дмитрий Крупников - заместитель председателя Рижской еврейской общины;
- Борис Цилевич - экс-депутат Сейма; бывший глава группы Сейма Латвии по связям с парламентом Израиля.
Темы эфира:
- Что происходит в Израиле прямо сейчас?
- Как это влияет на еврейскую общину в Латвии?
- Как Латвия выстраивала отношения с Израилем и Палестиной?
- Реакция официальной Латвии на войну в Израиле;
- Становится ли мир менее безопасным?
Встречаемся в прямом эфире в 18:00!
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