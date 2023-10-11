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Видео ⟩ "Ты очень красивая!" Хит соцсетей - скетч с сыном Шлесерса и Петравичей

rus.tvnet.lv
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Ричард Шлесерс и Рамона Петравича
Ричард Шлесерс и Рамона Петравича Фото: Ekrānuzņēmums

На канале TV3 выходит новое развлекательное шоу "Ну серьезно?" (Nu, nopietni?). В новом эпизоде людей особенно повеселил скетч "разговора" между депутатами Сейма Ричардом Шлесерсом и Рамоной Петравичей. 

В забавном - переозвученном - видеоролике депутат Шлесерс обращается к своей коллеге с вопросом - можно ли ее найти в популярном приложении для знакомств Tinder. Петравича отвечает отрицательно, отмечая, что она замужняя женщина.

"Ты очень красивая! Весенний цветочек в этой всей борозде картофеля. Свежее мясо весенним утром на базарчике!" - получает комплименты политик. 

Видео стало хитом соцсетей и широко распространяется на разных платформах. 

Участников новой программы озвучивают Байба Сипениеце-Гаваре и Валтерс Краузе, Рудольфс Кугренс и Мара Слея.

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