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Фото ⟩ Рижский университет Страдиня показал Зону военной медицины

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Рижский университет Страдиня показал Зону военной медицины
Рижский университет Страдиня показал Зону военной медицины Фото: Evija Trifanova/LETA

В среду, 11 октября, в Центре технологий медицинского образования Рижского университета Страдиня (RSU) состоялось мероприятие, на котором можно было посетить Зону военной медицины и увидеть технологии виртуальной реальности в действии.

В мероприятии принимали участие представители Министерства обороны, Министерства здравоохранения, Национальных вооруженных сил и US Army Europe and Africa, руководство и преподавательский состав RSU.

RSU станет первым университетом в Балтии, котторый предложит студентам обучение военной медицине.

В этом учебном году в университете начата интеграция учебного курса "Основы военной медицины" в учебную программу "Медицина". Это будет первый курс военной медицины в истории высшего образования Латвии. В дальнейшем планируется развивать военную медицину на всех уровнях медицинского образования.

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