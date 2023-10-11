Фото ⟩ Рижский университет Страдиня показал Зону военной медицины

В этом учебном году в университете начата интеграция учебного курса "Основы военной медицины" в учебную программу "Медицина". Это будет первый курс военной медицины в истории высшего образования Латвии. В дальнейшем планируется развивать военную медицину на всех уровнях медицинского образования.