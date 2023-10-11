Фото ⟩ Рижский университет Страдиня показал Зону военной медицины

В среду, 11 октября, в Центре технологий медицинского образования Рижского университета Страдиня (RSU) состоялось мероприятие, на котором можно было посетить Зону военной медицины и увидеть технологии виртуальной реальности в действии.
В мероприятии принимали участие представители Министерства обороны, Министерства здравоохранения, Национальных вооруженных сил и US Army Europe and Africa, руководство и преподавательский состав RSU.
RSU станет первым университетом в Балтии, котторый предложит студентам обучение военной медицине.
В этом учебном году в университете начата интеграция учебного курса "Основы военной медицины" в учебную программу "Медицина". Это будет первый курс военной медицины в истории высшего образования Латвии. В дальнейшем планируется развивать военную медицину на всех уровнях медицинского образования.
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