В Риге выступит диджей Chinaski из Франкфурта

Штефан Хааг, выступающий под именами Chinaski и S-F-X, — аудиовизуальный артист, музыкальный продюсер и диджей из Франкфурта-на-Майне. Имея большой опыт в дигитальном искусстве, он не новичок в области электронной музыки: Штефан уже много лет занимается продюсированием, развивая и оттачивая свой фирменный звук, основанный на цепких синтезаторных партиях. Он также монтировал видеоклипы для своих друзей-артистов и музыкантов, выпускавшихся на Die Orakel или Live At Robert Johnson, лейбле, с которым он тесно связан как музыкант.

Видео: Chinaski - Air Condition

В 2014 году он стал резидентом клуба Robert Johnson, который наравне с Berghain или Tresor, является одним из самых желанных заведений, где мечтают сыграть многие артисты мира. Его запоминающиеся мелодии издавались на лейблах с мировыми именами: собственно, Live at Robert Johnson, Permanent Vacation, Running Back, Bordello A Parigi, Dischi Autunno и других. На счету музыканта четыре альбома в качестве Chinaski и S-F-X, больше десятка синглов и регулярные появления в миксах и сборниках других диджеев.

Штефан называет танцпол радостным пространством, где корни и современность электронной танцевальной музыки идут рука об руку. И в своих сетах он объединяет те жанры современной электроники, которые принято называть дарк диско.

На вечеринке также сыграет ее зачинатель East Cho, он же Макс Ломов, mOZ & Herren Ivo, Tarabo (альтер-эго Богдана Тарана) и новый диджей на сцене Hazy Andrew.

Начало в 23:00. Предварительная продажа билетов.

Chinaski Фото: Пресс-фото