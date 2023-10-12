Разрешенная скорость до 120 км/ч: открывается Кекавская окружная дорога

Торжественная церемония с участием официальных лиц состоится в 11:00, а движение по дороге начнется примерно в 12:00.

Как отметили в LVC, строительство Кекавской окружной дороги стало первым крупным проектом ПЧП в сфере дорожного строительства в странах Балтии.

Один из участков Кекавской окружной дороги станет первой в Латвии скоростной дорогой, на которой будет установлен дорожный знак №552 "Высокоскоростная дорога".

Максимальная скорость на этом участке составит до 120 км/ч, а в период зимнего содержания дорог с 16 октября (или раньше при наступлении зимних погодных условий) до 15 апреля - 90 км/ч.

Велосипедистам и пешеходам по этому участку перемещаться не разрешено, но для них предусмотрена инфраструктура на параллельных дорогах.

Также на участке будет запрещено движение задним ходом, а также управление тракторами. При этом в LVC подчеркивают, что на маршруте кольцевой дороги транспортным средствам будет запрещено останавливаться и парковаться - об этом свидетельствует горизонтальная разметка - сплошная белая линия.