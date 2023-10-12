Разрешенная скорость до 120 км/ч: открывается Кекавская окружная дорога

Сегодня, 13 октября, для движения открывается новая Кекавская окружная дорога, затраты на строительство которой составили 250,123 млн евро (без НДС), сообщили Latvijas valsts ceļi (LVC).
Торжественная церемония с участием официальных лиц состоится в 11:00, а движение по дороге начнется примерно в 12:00.
Как отметили в LVC, строительство Кекавской окружной дороги стало первым крупным проектом ПЧП в сфере дорожного строительства в странах Балтии.
Один из участков Кекавской окружной дороги станет первой в Латвии скоростной дорогой, на которой будет установлен дорожный знак №552 "Высокоскоростная дорога".
Максимальная скорость на этом участке составит до 120 км/ч, а в период зимнего содержания дорог с 16 октября (или раньше при наступлении зимних погодных условий) до 15 апреля - 90 км/ч.
Велосипедистам и пешеходам по этому участку перемещаться не разрешено, но для них предусмотрена инфраструктура на параллельных дорогах.
Также на участке будет запрещено движение задним ходом, а также управление тракторами. При этом в LVC подчеркивают, что на маршруте кольцевой дороги транспортным средствам будет запрещено останавливаться и парковаться - об этом свидетельствует горизонтальная разметка - сплошная белая линия.
Новая Кекавская окружная дорога является частью Бауского шоссе (A7). Благодаря ей автомобили, направляющиеся из Литвы в Ригу через Бауску или в обратном направлении, смогут избежать пробок возле столицы, что сэкономит время в пути. Также новая дорога значительно повысит безопасность движения на Бауском шоссе возле Риги, поскольку часть трассы, на которой ожидается более высокая интенсивность движения, построена с учетом всех требований безопасности скоростного дорожного движения, поясняют в LVC.
Как сообщалось, работы по строительству Кекавской окружной дороги планировалось завершить к концу 2023 года, а частный партнер будет осуществлять содержание дороги еще в течение 20 лет после завершения строительных работ, таким образом, завершение всего проекта публично-частного партнерства (ПЧП) запланировано на 2043 год.
Техническое проектирование и строительство Кекавской окружной дороги, включая основную трассу, параллельную дорогу, эстакады и другую сопутствующую инфраструктуру, осуществили частный партнер AS Kekava ABT и субподрядчики, а строительный надзор - SIA Firma L4.
Общая стоимость строительства Кекавской окружной дороги, составила 250,123 млн евро без налога на добавленную стоимость, что на 15 млн евро меньше запланированного, сообщили в VAS Latvijas valsts ceļi (LVC).
Проект реализован на основе ПЧП. Эта сумма будет разделена на ежеквартальные платежи и выплачена частному партнеру в течение 20 лет. Ежегодно государство будет возмещать частному партнеру 12,53 млн евро (без НДС).
Как отметили в LVC, строительство Кекавской окружной дороги стало первым крупным проектом ПЧП в сфере дорожного строительства в странах Балтии.
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