В сентябре сообщили о 12 педагогах со слабыми знаниями латышского языка

Также высказана просьба пересмотреть методику и осуществлять проверку знаний государственного языка педагогов выборочно, а не среди всех педагогов образовательных учреждений конкретного самоуправления, чтобы снизить "напряженность в образовательном учреждении" и обеспечить непрерывность работы.

При этом профсоюз подчеркнул, что поддерживает установленные для директоров школ и педагогов требования по владению госязыком с целью постепенного перехода на обучение только на госязыке.

Согласно предоставленной ГСКО информации, в сентябре были проведены проверки в 44 учебных заведениях в Риге, Даугавпилсе, Елгаве, Юрмале, Лиепае, Резекне, Вангажи, Виляке и Вентспилсе. Сотрудники службы констатировали, что в основном учебный процесс ведется на латышском языке, а в некоторых учебных заведениях введение единого подхода целенаправленно начато еще до начала учебного года и осуществляется качественно.

Однако примерно половина руководителей учебных заведений должны улучшить этот процесс, и перед большинством из них поставлены дополнительные задачи по успешному перехода к единой школе.

В пяти учебных заведениях ГСКО констатировала, что 12 педагогам необходимо пройти проверку на владение латышским языком. В то же время отмечено, что выделенное государством финансирование для помощников педагогов, групп продленного дня и логопедов является важной поддержкой для успешного перехода на латышский язык преподавания.