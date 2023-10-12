О нарушениях в Резекненском самоуправлении Минфин обратился в генпрокуратуру

В связи с выявленными в Резекненском самоуправлении финансовыми нарушениями Минфин обратился в Генеральную прокуратуру и другие правоохранительные органы с просьбой дать оценку ответственности председателя Резекненской думы Александра Барташевича и работников думы за сложившуюся в самоуправлении финансовую ситуацию, сообщили агентству LETA в Минфине.
В среду, 11 октября, в Минфине состоялось заседание постоянной комиссии по рассмотрению заявок на стабилизацию финансов самоуправлений и согласованию проектов финансовой стабилизации, на котором были рассмотрены финансовые документы, поданные Резекненским самоуправлением. На заседание комиссии были приглашены также председатель Резекненской думы и ответственные за финансы самоуправления работники.
Представители Резекне подтвердили, что при принятии бюджета на 2023 год в нем не было предусмотрено все необходимое финансирование, в том числе, на выплату вознаграждения. Недостающий размер финансирования для выплаты вознаграждения нескольким муниципальным учреждениям составил 2,1 млн евро.
Минфин поясняет, что, не предусмотрев в бюджете финансирование, дума создала угрозу платежеспособности самоуправления выполнять взятые на себя обязательства и обеспечивать выполнение автономных функций самоуправлений. Кроме того, самоуправление заключило несколько договоров с исполнителями работ о реализации масштабных инвестиционных проектов, не предусмотрев в бюджете финансирование на выполнение обязательств.
В распоряжении Минфина есть документы, подтверждающие, что ответственные сотрудники муниципалитета сознательно не соблюдали нормативные акты, связанные с финансовым планированием.
Согласно закону "О бюджетах самоуправлений" председатель думы самоуправления отвечает за организацию и руководство процессом исполнения бюджета самоуправления, и дума самоуправления организует исполнение бюджета самоуправления, обеспечивая рациональное расходование средств на основании действующих нормативных актов.
Реагируя на информацию о возможной необходимости начала процесса финансовой стабилизации в самоуправлении Резекне, Минфин обратился в Ассоциацию присяжных ревизоров Латвии с просьбой оценить необходимость проведения внеочередной проверки контроля качества в коммерческом обществе присяжных ревизоров. Согласно предоставленной представителями самоуправления информации, самоуправление имеет долгосрочное сотрудничество с предприятием Auditorfirma Šķibele un partneri.
Кроме того, Минфин проинформирует правительство о чрезвычайной финансовой ситуации в самоуправлении и выявленных нарушениях при планировании бюджета. В то же время, понимая серьезность ситуации, от которой не должны пострадать жители Резекне, будут предложены возможные решения для нормализации финансовой ситуации. В то же время важен результат проведенной Госконтролем ревизии, которая позволит лучше осознать истинную финансовую ситуацию в Резекненском самоуправлении.
Цель этого процесса заключается в том, чтобы находящееся в сложной финансовой ситуации самоуправление могло обеспечить выполнение своих автономных функций и не брало на себя обязательств без финансового обеспечения. Cамоуправлением, где начат процесс стабилизации, по-прежнему управляет дума, но контроль за финансовой деятельностью осуществляет назначенный государством представитель. Работа самоуправления осуществляется строго в соответствии с утвержденным планом стабилизации с ежеквартальными отчетами перед Минфином.
Как сообщалось, до конца года Резекненскому самоуправлению для стабилизации финансового положения необходимо более 6 млн евро. По состоянию на 30 августа больше всего самоуправление задолжало Rēzeknes siltumtīkli - 503 339 евро и ACBR - 312 720 евро. Общая сумма просроченных платежей составляет 1,9 млн евро. Для выплаты зарплат самоуправлению необходимо 1,6 млн евро, а для завершения приоритетных инвестиционных проектов - 4,4 млн евро.
Государственный контроль начал проверку в самоуправлении, чтобы получить достоверную информацию о фактическом финансовом положении и процессе управления бюджетом. После получения от самоуправления дополнительной информации и заключения Госконтроля Минфин еще раз оценит ситуацию и ответственность должностных лиц думы.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!