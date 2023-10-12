У повесившегося в полицейском участке мужчины были проблемы со здоровьем

Последние десять лет Линард жил с гражданской женой Валерией. Дайга уверена, что сын начал стремительно меняться в худшую сторону именно во время отношений.

Линарду был установлен запрет на приближение к своей подруге, однако оба вновь сблизились и не сообщили об этом правоохранителям.

Дайга обнаружила, что у Линарда были проблемы со здоровьем - перенесены две операции на желудке. Его задержали, но необходимые медикаменты он не взял с собой.

"Он просил девушку: скажи им, что мне плохо, пусть вызовут "скорую"!. Говорят, там стояли двое полицейских, и они слышали, что он просил о помощи", - рассказала Дайга.

В полиции LTV заявили, что медицинская помощь Линарду была оказана.