У повесившегося в полицейском участке мужчины были проблемы со здоровьем

В изоляторе кратковременного задержания Государственной полиции в Екабпилсе задержанный повесился на шнурках для обуви. До этого он жаловался на проблемы со здоровьем, рассказала передаче 4. studija Латвийского телевидения (LTV) мама погибшего Дайга Сазанова.
Последние десять лет Линард жил с гражданской женой Валерией. Дайга уверена, что сын начал стремительно меняться в худшую сторону именно во время отношений.
Линарду был установлен запрет на приближение к своей подруге, однако оба вновь сблизились и не сообщили об этом правоохранителям.
Дайга обнаружила, что у Линарда были проблемы со здоровьем - перенесены две операции на желудке. Его задержали, но необходимые медикаменты он не взял с собой.
"Он просил девушку: скажи им, что мне плохо, пусть вызовут "скорую"!. Говорят, там стояли двое полицейских, и они слышали, что он просил о помощи", - рассказала Дайга.
В полиции LTV заявили, что медицинская помощь Линарду была оказана.
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