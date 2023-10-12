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Фото ⟩ В Риге прошло мероприятие в поддержку Израиля

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Президент Эдгар Ринкевич на мероприятии поддержки Израиля
Президент Эдгар Ринкевич на мероприятии поддержки Израиля Фото: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

В Доме Рижской еврейской общины сегодня, 12 октября, в 18:00 прошли мероприятие солидарности в поддержку Израиля, в котором принял участие и президент Латвии Эдгар Ринкевич, сообщила канцелярия президента.

Группировка ХАМАС в субботу, 7 октября, обстреляла Израиль тысячами ракет, а также в нескольких местах вторглись на территорию Израиля, убивая и похищая мирных жителей.

Израиль ответил воздушными атаками на сектор Газа, официальные лица которого сообщили, что там были убиты 788 человек, в том числе более 140 детей. Тысячи людей с обеих сторон получили ранения.

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