Фото ⟩ В Риге прошло мероприятие в поддержку Израиля

Группировка ХАМАС в субботу, 7 октября, обстреляла Израиль тысячами ракет, а также в нескольких местах вторглись на территорию Израиля, убивая и похищая мирных жителей.

Израиль ответил воздушными атаками на сектор Газа, официальные лица которого сообщили, что там были убиты 788 человек, в том числе более 140 детей. Тысячи людей с обеих сторон получили ранения.