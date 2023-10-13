Женщина и ее дочь, пропавшие в Краславском крае, находятся за пределами Латвии

Пропавшая Светлана Ижика покинула Латвию вместе со своей трехлетней дочерью Кариной, сообщает Государственная полиция.
"Государственная полиция располагает информацией о местонахождении двух лиц за пределами Латвии, они живы, но, учитывая, что розыск и процессуальные действия продолжаются, в данный момент мы воздерживаемся от дальнейших комментариев", - сообщила Государственная полиция.
Valsts policijas rīcībā ir informācija par abu personu atrašanās vietu ārpus Latvijas, viņas ir dzīvas, bet ņemot vērā, ka turpinās meklēšana un procesuālās darbības, šobrīd no plašākiem komentāriem atturamies. https://t.co/AkO1xIWssK— Valsts policija (@Valsts_policija) October 13, 2023
Ранее полиция сообщалала, что поиски активно продолжаются.
Представитель Государственной инспекции по защите прав детей (VBTAI) Валентина Горбунова пояснила Lsm.lv, что причины изъятия ребенка из семьи могут быть разными, одна из них – здоровье родителей.
"Есть много аспектов, которые необходимо оценить. Мы больше не живем в той среде, в том режиме, где, если у человека есть какие-то особые потребности, он в какой-то степени изолируется. Человек с психическими проблемами, родитель, Конечно, имеет право встретиться со своим ребенком, и это тоже необходимо для его развития", - сказала Горбунова.
Сотрудница социальной службы Робежниекской волости, где проживают родители женщины, от дальнейших комментариев отказалась. Эта волость - последнее место, где 1 октября видели женщину и ребенка.
Хотя трехлетний ребенок пропал уже девять дней назад, Рижский и Даугавпилсский сиротские суды не комментируют свою работу и конкретные действия, ссылаясь на защиту данных.
Ранее сообщалось, что информация о пропавших была распространена по всей Латвии, в том числе по телевидению и в социальных сетях. Физический осмотр местности не проводился.
Как сообщалось, Государственная полиция разыскивает пропавших Светлану Ижик 1984 года рождения и ее дочь Карину 2020 года рождения.
Женщина и девочка пропали в Робежниекской волости Краславского края 1 октября, и до сих пор их местонахождение неизвестно.
У женщины есть проблемы с психическим здоровьем, и ей требуется постоянная медицинская помощь.
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