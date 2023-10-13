Женщина и ее дочь, пропавшие в Краславском крае, находятся за пределами Латвии

"Государственная полиция располагает информацией о местонахождении двух лиц за пределами Латвии, они живы, но, учитывая, что розыск и процессуальные действия продолжаются, в данный момент мы воздерживаемся от дальнейших комментариев", - сообщила Государственная полиция.

"Есть много аспектов, которые необходимо оценить. Мы больше не живем в той среде, в том режиме, где, если у человека есть какие-то особые потребности, он в какой-то степени изолируется. Человек с психическими проблемами, родитель, Конечно, имеет право встретиться со своим ребенком, и это тоже необходимо для его развития", - сказала Горбунова.