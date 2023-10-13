"Израильские солдаты никогда не будут отрубать головы младенцам". Подполковник ЦАХАЛ в отставке о наземной операции в Газе

- Вы были командиром батальона связи. Можете объяснить, как боевики остаются на связи друг с другом в условиях отсутствия электричества в секторе? Тут есть дедлайн, когда у них батарейки сядут?

- Я не знаю, как у вас в Эстонии, но у нас в каждом доме есть дизель-генератор, или бензиновый генератор. Они могут работать очень долго, пока есть горючее. В большинстве учреждений в Газе есть запасы и генераторов, и топлива. Они провозили это совершенно спокойно через КПП, как гражданское оборудование. В подземельях, которые выкопаны под Газой, есть много генераторов. Поэтому пока и не стоит вопрос о том, что у них нет электричества.

Необходимо сказать: когда показывают во всем мире кадры, рассказывая, что "Израиль перекрыл воду в Газе", это же нонсенс. Израиль перекрыл техническую воду для заводов и предприятий Газы. Газа больше не может работать на тех производствах и делать новые ракеты. А питьевая вода у них из скважин. Артезианские скважины с водой у них есть.

Самый их главный бункер, в котором находится третий, или четвертый главарь в их иерархии, знаете, где? Первые и вторые удрали же в Турцию, Катар, Ливан, может быть, в Москву. Так вот, самый главный их бункер управления войной находится под главным госпиталем Шифа.