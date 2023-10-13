Посольство Украины о решении Латвии закрыть пункты пропуска

В посольстве пояснили, что граждане Украины въезжают в Россию из третьих стран, в частности, с территории Европейского союза. Это индивидуальные случаи: некоторые возвращаются домой на те территории Украины, которые временно оккупированы Россией, некоторые едут за своими родственниками, которые не покинули временно оккупированные территории и не хотят получать российский паспорт.

"Причины, по которым украинцы едут в Россию разные, но все они личные. Украина не поддерживает поездки украинских граждан на территорию России. Напротив, она призывает украинцев воздержаться от любых поездок в Россию, а тех, кто находится в этой стране, призывает немедленно покинуть ее", - отмечает посольство Украины в Латвии.

Как сообщалось, Кабинет министров в четверг, 12 октября, на внеочередном заседании принял решение с 16 октября закрыть пункты пересечения латвийско-российской границы Виентули и Педедзе.

Решение Латвии означает, что граждане Украины не смогут по суше попасть из ЕС в Россию, а единственным пунктом пересечения границы для них останется аэропорт Шереметьево и, возможно, пункты в странах СНГ.