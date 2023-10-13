Ecolines продолжит перевозить пассажиров по маршруту Рига - Москва

Представители Ecolines заявили, что установленные ограничения на въезд украинских граждан в Россию через пункт пропуска Виентули, не затрагивают компанию, и движение будет продолжаться в соответствии с ранее запланированным графиком.

Также представители компании пояснили, что в настоящее время они не могут прогнозировать влияние правил на пассажиропоток, поскольку многие пассажиры, путешествующие по этим маршрутам, имеют гражданство нескольких стран. Также окончательные решения о пересечении границы принимают сотрудники пограничного контроля соответствующей страны.

Пассажиры обязаны самостоятельно позаботиться о том, чтобы их документы соответствовали правилам и процедурам, которые установлены странами.

Уже сообщалось, что в среду, 11 октября, Россия сообщила Министерству иностранных дел, что ограничивает въезд в Россию для владельцев украинских паспортов из третьих стран, определив для этой цели только два пункта пересечения границы.

С 16 октября все владельцы украинских паспортов старше 14 лет смогут въезжать в Россию из третьих стран только в двух местах пересечения границы: в аэропорту Шереметьево в Москве и в самом маленьком пункте пограничного контроля на латвийско-российской границе - Виентули.

Оборот компании Norma-A в прошлом году составил 24,59 миллиона евро, что на 87,2% больше, чем годом ранее, а прибыль компании увеличилась в 2,4 раза - до 1,201 миллиона евро, сообщает Firmas.lv.