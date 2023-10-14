Навального лишили адвокатов. Трех защитников политика отправили в СИЗО

В ту же коллегию входит и адвокат Ольга Михайлова, которая защищает вместе с Кобзевым Навального в процессе по «экстремистскому» делу. «Новая газета», не называя источников, сообщила, что постановление на обыск было вынесено и в отношении Михайловой, но она, по данным издания, находится не в России.

Арест адвокатов ставит под угрозу права и интересы Навального и других их подзащитных. Адвокат Алексей Липцер, к примеру — защитник Кристины Хачатурян, фигурантки резонансного дела сестер Хачатурян.

«Шаги по полной изоляции Навального»

Алексей Навальный узнал об обысках у адвокатов прямо на заседании по его иску к колонии. Он сказал в суде, что эта новость «прекрасно характеризует состояние законности в России».

«Как в советские времена, преследуют не только политических активистов и превращают их в политических заключенных, но и их адвокатов», — сказал Навальный. Политик попросил суд отложить заседание, поскольку, по его словам, после произошедшего он «не понимает перспективу организации своей юридической защиты». Заседание отложили.

Правозащитники из «Первого отдела» считают, что «репрессии в отношении адвокатов — это попытка оставить без квалифицированной защиты самого Алексея Навального», которого скоро должны перевести в колонию особого режима — самое строгое из всех мест лишения свободы.