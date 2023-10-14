Навального лишили адвокатов. Трех защитников политика отправили в СИЗО

Басманный суд отправил в СИЗО адвокатов Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера, защищавших Алексея Навального. Им грозит до шести лет колонии по делу об «участии в экстремистском сообществе» (ч.2. ст. 282.1 УК РФ). По словам их коллег, дело, скорее всего, выделено из «экстремистского» дела Навального, который осужден по нему к 19 годам колонии «особого режима». Арест адвокатов приведет к еще большей изоляции Навального и может нарушить права других их подзащитных.
Адвокатов привезли в Басманный суд вечером, уже после окончания рабочего времени суда и в течение нескольких часов всех троих отправили в СИЗО до 13 декабря. Липцера и Кобзева доставили в суд в наручниках. Им вменяют участие в «экстремистском сообществе» — так власти России называют созданный Навальным и ликвидированный судом Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Ходатайства следствия об их аресте судьи слушали в разных залах в закрытых заседаниях — на сайте суда данные об их делах были опубликованы задним числом.
Соратник Навального Иван Жданов (признан «иностранным агентом») опубликовал в своем телеграм-канале сведения из материалов дела адвокатов. В них говорится, что защитники Навального, якобы «используя свой статус при оказании юридической помощи для доступа в исправительное учреждение, обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным А.А.». Навальный «тем самым продолжил осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества», считает следствие.
Следователь Следственного комитета РФ по делу арестованных адвокатов отобрал у их защитников подписку о неразглашении хода предварительного расследования. Об этом Би-би-си рассказал адвокат Андрей Гривцов, защищающий Кобзева. Он пояснил, что не сможет комментировать это дело в связи с подпиской о неразглашении, а также возникающих в связи с этим делом рисках для всех российских адвокатов.
Гривцов сказал, что в понедельник он обжалует арест Кобзева и рассчитывает посетить его в СИЗО. В какой именно московский изолятор отправили адвокатов Навального, пока неизвестно.
Возбуждение этого дела было неожиданным для Кобзева, говорит Гривцов: «Невозможно было помыслить, что адвоката при таких обстоятельствах можно привлечь к ответственности».
«Держится Вадим [Кобзев] достойно, мужественно и порядочно. Чувствует себя нормально с учетом того шокового состояния, в котором он находится», — отметил защитник.
Что известно о деле адвокатов
Силовики в пятницу провели обыски в квартире у Вадима Кобзева во Владимирской области, где сидит в колонии N6 Навальный и где адвокат сегодня должен был участвовать в заседании суда. Кобзев защищал Навального в уголовном процессе по «экстремистскому» делу — политика по нему в августе приговорили к 19 годам колонии особого (наиболее жесткого) режима.
Кроме того, Кобзев недавно обжаловал ужесточение режима для Навального в колонии Владимирской области — его перевели в «единое помещение камерного типа».
Одновременно правоохранители пришли с обысками в Москве к адвокатам коллегии «Далет» Игорю Сергунину и Алексею Липцеру — они представляли Навального в делах по его искам к колонии. Суды вплоть до Верховного отклонили уже около полусотни его жалоб.
Обыскали в пятницу и офис коллегии «Далет». «Непонятно, зачем было в коллегию адвокатов брать с собой бойцов Росгвардии в полной амуниции», — сказала Би-би-си руководитель коллегии адвокат Светлана Давыдова. В ходе обыска были изъяты рабочие документы адвокатов, уточнила она.
В ту же коллегию входит и адвокат Ольга Михайлова, которая защищает вместе с Кобзевым Навального в процессе по «экстремистскому» делу. «Новая газета», не называя источников, сообщила, что постановление на обыск было вынесено и в отношении Михайловой, но она, по данным издания, находится не в России.
Арест адвокатов ставит под угрозу права и интересы Навального и других их подзащитных. Адвокат Алексей Липцер, к примеру — защитник Кристины Хачатурян, фигурантки резонансного дела сестер Хачатурян.
«Шаги по полной изоляции Навального»
Алексей Навальный узнал об обысках у адвокатов прямо на заседании по его иску к колонии. Он сказал в суде, что эта новость «прекрасно характеризует состояние законности в России».
«Как в советские времена, преследуют не только политических активистов и превращают их в политических заключенных, но и их адвокатов», — сказал Навальный. Политик попросил суд отложить заседание, поскольку, по его словам, после произошедшего он «не понимает перспективу организации своей юридической защиты». Заседание отложили.
Правозащитники из «Первого отдела» считают, что «репрессии в отношении адвокатов — это попытка оставить без квалифицированной защиты самого Алексея Навального», которого скоро должны перевести в колонию особого режима — самое строгое из всех мест лишения свободы.
Иван Жданов назвал задержание адвокатов Навального «шагами по полной изоляции Навального». В разговоре с Русской службой Би-би-си он заявил, что к событию, когда «сразу за четырьмя адвокатами придут и обвинят их в участии в экстремистском сообществе, сложно подготовиться». Тем не менее он заверил, что «вопрос с Алексеем» будет «как-то решаться».
Жданов «очень надеется» на адвокатское сообщество: «Что скажут не десять человек, как это сейчас делается, а пятьдесят, сто — „нас это не устраивает“. Ведь это их же лишают возможности защищать людей, попросту работать. Я надеюсь, что смелые адвокаты все равно найдутся и будут участвовать в политических делах и все равно будут защищать своих клиентов».
Репрессии в отношении адвокатов в России
Преследования адвокатов в России происходят все чаще.
В пятницу стало известно и о задержании в аннексированном Крыму адвоката Алексея Ладина, который помогает политзаключенным и украинским военным, попавшим в плен. Его родственники и правозащитница Лиля Гемеджи рассказали «Медиазоне» (признана в России «иноагентом»), что утром в пятницу у него дома в Севастополе прошел обыск. Близкие адвоката говорят, что задержание связано с «обвинениями в экстремизме».
В 2021 году адвокат Иван Павлов, защищавший журналиста Ивана Сафронова, ФБК (в деле о признании этой организации экстремистской) и других обвиняемых по «шпионским» делам, сам стал обвиняемым по уголовному делу (о разглашении данных следствия), а в 2022-м был внесен в реестр «иноагентов». «Команду 29», которую он основал, ликвидировали.
Вслед за Павловым, опасаясь уголовного преследования, из России уехал его партнер Евгений Смирнов.
Другой адвокат Ивана Сафронова Дмитрий Талантов оказался в СИЗО по делам о распространении фейков о российской армии и о возбуждении ненависти с использованием служебного положения.
Вадим Прохоров, который защищал политика Владимира Кара-Мурзу (признан «иноагентом»), уехал из России за несколько дней до вынесения приговора своему подзащитному. По словам адвоката, ему угрожали уголовным делом.
Александр Немов защищал жену бывшего чеченского судьи и мать оппозиционеров Зарему Мусаеву. Его вместе с журналисткой Еленой Милашиной избили в Чечне, когда он ехал на приговор подзащитной.
«Адвокаты не участвуют в деятельности своих подзащитных, какой бы она ни была, — они обеспечивают им защиту, право на которую закреплено Конституцией РФ», — говорится в заявлении правозащитной группы «Первый отдел».
Нынешние обыски и задержания, по словам адвокатов проекта, «создают еще один катастрофический прецедент, согласно которому адвокаты тех, кто обвинен в воровстве, являются соучастниками кражи, а тех, кого подозревают в убийстве, — потенциальными соучастниками убийств».
Федеральная палата адвокатов официально не отреагировала на арест коллег, но опубликовала на своем сайте в разделе «новости» материал из «Адвокатской газеты». Председатель Комиссии Совета ФПА РФ по защите прав адвокатов Генри Резник сказал изданию, что ситуация взята на контроль комиссией.
«Перешла в активную фазу расправа над последним очагом гражданского общества в России — адвокатами», — написал в фейсбуке адвокат Вадим Прохоров после ареста коллег.