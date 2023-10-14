После начала войны между ХАМАС и Израилем в Лондоне резко выросло число инцидентов, связанных с антисемитизмом, заявили в столичной полиции.
Крики у синагог и немецкая военная музыка. После нападения ХАМАС на Израиль в Лондоне резко выросло число антисемитских инцидентов
По данным лондонских полицейских, с 30 сентября по 13 октября в городе произошло более 100 инцидентов и 75 правонарушений на почве антисемитизма. При этом в тот же период прошлого года их было 15 и 12 соответственно.
Как сообщили в лондонской полиции, среди прочего в Лондоне людей запугивали около синагог и включали немецкую военную музыку на всю громкость.
Как сообщает газета Financial Times, около одной из синагог на севере Лондона собралась группа людей с палестинским флагом, которая скандировала «Смерть Израилю!».
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал вспышку антисемитизма «отвратительным явлением», добавив, что на защиту еврейских учреждений были направлены дополнительные средства.
Ранее в интернете распространилось видео, на котором девушки в хиджабах срывают со стены листовки с изображением израильских детей, взятых в заложники боевиками ХАМАС.
По сообщениям британского телеканала Sky News, многие еврейские школьники собирались пропустить занятия, поскольку получили угрозы в интернете.
В пятницу не работали три еврейских школы, расположенные на севере Лондона. Некоторые из них объяснили такое решение тем, что в этот день запланированы акции протеста в поддержку палестинцев.
Один из руководителей столичной полиции Лоуренс Тейлор заявил, что власти также зафиксировали рост числа инцидентов на почве исламофобии, «но это нельзя сравнить с масштабами роста антисемитизма».
«Мы задействовали более тысячи полицейских, которые обеспечивают безопасность и патрулируют районы, где есть наибольшая опасность [антисемитских инцидентов]», — отметил Тейлор.
Он добавил, что патрулирование улиц продолжится в обозримом будущем.
Исполнительный директор международной организации по борьбе с антисемитизмом Stand With Us UK Исаак Зарфати заявил телеканалу Sky News, что лондонская еврейская община сегодня «живет в страхе».
«Мы живем не в 1923 году, а в 2023 году в Лондоне, (…) это очень, очень тревожная ситуация», — говорит Зарфати.
Еврейская община Лондона
По данным опросов, проведенных в 2021 году, в Англии и Уэльсе (Шотландия и Северная Ирландия ведут собственную статистику), живут более 270 тыс. евреев, более 53% из них - в Лондоне. Таким образом в британской столице живут около 145 тыс. евреев.
Некоторые районы Лондона, в том числе на севере города, известны как центры еврейской общины. В частности, большинство ортодоксальных евреев проживает в районах Станфорд Хилл и Голдерс Грин.
Многие лондонские хасиды-ашкенази, то есть выходцы из Центральной и Восточной Европы, живут довольно обособленно, неукоснительно соблюдая иудейские традиции.
В субботу в Лондоне запланирована акция протеста в поддержку палестинцев, в которой, как ожидается, примут участие тысячи людей.
Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман заявила, что полицейские «будут использовать всю силу закона» в случае если кто-либо будет публично поддерживать ХАМАС — группировку, которую Израиль и многие западные страны, в том числе Великобритания, считают террористической.
Вместе с тем, демонстрация палестинских флагов нарушением закона не будет, отметили в британской полиции.
Нападение ХАМАС на Израиль
- 7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив сотни людей и взяв десятки в заложники.
- ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на его месте исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.
- Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.
- ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.
- В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.
- ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.