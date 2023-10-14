Крики у синагог и немецкая военная музыка. После нападения ХАМАС на Израиль в Лондоне резко выросло число антисемитских инцидентов

В пятницу не работали три еврейских школы, расположенные на севере Лондона. Некоторые из них объяснили такое решение тем, что в этот день запланированы акции протеста в поддержку палестинцев.

Один из руководителей столичной полиции Лоуренс Тейлор заявил, что власти также зафиксировали рост числа инцидентов на почве исламофобии, «но это нельзя сравнить с масштабами роста антисемитизма».

«Мы задействовали более тысячи полицейских, которые обеспечивают безопасность и патрулируют районы, где есть наибольшая опасность [антисемитских инцидентов]», — отметил Тейлор.

Он добавил, что патрулирование улиц продолжится в обозримом будущем.

Исполнительный директор международной организации по борьбе с антисемитизмом Stand With Us UK Исаак Зарфати заявил телеканалу Sky News, что лондонская еврейская община сегодня «живет в страхе».

«Мы живем не в 1923 году, а в 2023 году в Лондоне, (…) это очень, очень тревожная ситуация», — говорит Зарфати.

Еврейская община Лондона

По данным опросов, проведенных в 2021 году, в Англии и Уэльсе (Шотландия и Северная Ирландия ведут собственную статистику), живут более 270 тыс. евреев, более 53% из них - в Лондоне. Таким образом в британской столице живут около 145 тыс. евреев.

Некоторые районы Лондона, в том числе на севере города, известны как центры еврейской общины. В частности, большинство ортодоксальных евреев проживает в районах Станфорд Хилл и Голдерс Грин.