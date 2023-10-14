Авдеевка: штурм замедлился, чего ждать дальше?

На этой неделе после того, как бои стали более интенсивными, администрация совместно с полицией вывезла из Авдеевки 13 граждан, на прошлой - 11. "К сожалению, люди не едут. Большинство говорит: ну подождем, ближе к холодам, к зиме. Но уже второй день ночью температура падает ниже нуля... Несколько активнее становится эвакуация после серьезных авиаракетных ударов, когда под завалами гибнут люди. Вот несколько дней назад был авиаракетный удар в многоэтажку - на следующий день сразу пятеро уехали", - рассказывает Барабаш в разговоре с DW по телефону, только что вернувшись из Авдеевки в Покровск, где временно базируется администрация.

Стратегическое "вклинивание"

Единственная дорога из Авдеевки в украинский тыл находится под постоянными обстрелами, рассказывает Барабаш, перечисляя воронки от снарядов, появившиеся на трассе за последние несколько дней. "Любая военная логистика днем просто невозможна - все постоянно под наблюдением вражеских беспилотников", - подтверждает подполковник Виталий Подвысоцкий. Он не жалуется на проблемы с обеспечением артиллеристов и бригады в целом, но отмечает, что "снарядов слишком много никогда не бывает".

Главной целью штурма Авдеевки замдиректора украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь считает отвлечение сил ВСУ от медленных, но удачных наступлений на запорожском и бахмутском направлениях. "Несмотря на то, что стратегическая цель России - оккупация всей территории Донбасса и последующая заморозка конфликта - с 24 февраля им до сих пор не удалось добиться хоть каких-то заметных успехов у Авдеевки. Эта операция, учитывая характер наступательных действий, тоже обречена на провал", - убежден военный эксперт.