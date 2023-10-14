На Югле воры бьют стекла в машинах

На Югле орудуют злоумышленники, которые обворовывают автомобили, выбивая в них стекла. Житель микрорайона Янис рассказал передаче Degpunktā, что уже дважды страдал в результате действий преступников.
В машине Яниса уже два раза выбивали стекло. Первая кража произошла примерно два года назад, вторая - только что.
Еще с утра во время завтрака мужчина заметил в интернете, что без окна на районе осталась другая машина. Так как опыт подобной ситуации у него уже был, Янис в комментариях написал, что в машине нельзя оставлять вещи. Чере- какое-то время он сам сел за руль и во время поездки понял, что и в его машине выбито стекло.
После этого мужчина увидел в интернете сообщения о кражах из машин и от других водителей.
"Однозначно никогда не оставляйте в машине ничего ценного. Они навестят вас тогда, когда вы этого не ждете", - отмечает Янис.
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