На Югле воры бьют стекла в машинах

В машине Яниса уже два раза выбивали стекло. Первая кража произошла примерно два года назад, вторая - только что.

Еще с утра во время завтрака мужчина заметил в интернете, что без окна на районе осталась другая машина. Так как опыт подобной ситуации у него уже был, Янис в комментариях написал, что в машине нельзя оставлять вещи. Чере- какое-то время он сам сел за руль и во время поездки понял, что и в его машине выбито стекло.

После этого мужчина увидел в интернете сообщения о кражах из машин и от других водителей.

"Однозначно никогда не оставляйте в машине ничего ценного. Они навестят вас тогда, когда вы этого не ждете", - отмечает Янис.

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