"Я возмущен ударами по Киеву со стороны России", - заявил Трамп, что, учитывая его прежние высказывания, прозвучало довольно нетипично. Резкую критику в адрес Путина он высказывает крайне редко.

"Это было совершенно ненужное действие и крайне неудачно по времени. Владимир, остановись! Каждую неделю погибает пять тысяч солдат. Давайте добьемся заключения мирного соглашения", - написал президент.

В последние недели Соединенные Штаты активизировали дипломатические усилия по достижению мира в Украине. В то же время Трамп предостерег: если в ближайшее время не будет зафиксирован прогресс, США могут выйти из этого процесса.

Минувшей ночью Киев вновь подвергся массированному удару с воздуха - использовались как дроны, так и ракеты. По официальным данным, в результате атаки погибли девять человек, еще девяносто получили ранения.