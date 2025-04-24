Президент США Дональд Трамп в четверг, 24 апреля, опубликовал заявление в социальной сети Truth Social, выразив недовольство в связи с недавними массированными ударами России по Киеву. При этом он напрямую обратился к российскому диктатору Владимиру Путину, потребовав немедленного прекращения агрессии.
"Я возмущен ударами по Киеву со стороны России", - заявил Трамп, что, учитывая его прежние высказывания, прозвучало довольно нетипично. Резкую критику в адрес Путина он высказывает крайне редко.
"Это было совершенно ненужное действие и крайне неудачно по времени. Владимир, остановись! Каждую неделю погибает пять тысяч солдат. Давайте добьемся заключения мирного соглашения", - написал президент.
В последние недели Соединенные Штаты активизировали дипломатические усилия по достижению мира в Украине. В то же время Трамп предостерег: если в ближайшее время не будет зафиксирован прогресс, США могут выйти из этого процесса.
Минувшей ночью Киев вновь подвергся массированному удару с воздуха - использовались как дроны, так и ракеты. По официальным данным, в результате атаки погибли девять человек, еще девяносто получили ранения.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!