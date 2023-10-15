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Внештатный советник министра земледелия не получает вознаграждения

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Министр сельского хозяйства Арманд Краузе
Министр сельского хозяйства Арманд Краузе Фото: Zane Bitere/LETA

Внештатный советник министра земледелия Арманда Краузе (СЗК) зарплату не получит.

Министерство земледелия указало, что единственным внештатным советником Краузе является Артур Граудиньш, который консультирует по вопросам отраслей и неправительственных организаций.

Граудиньш вознаграждение не получит.

Как уже сообщалось, к команде министра культуры Агнесе Логины ("Прогрессивные") в октябре присоединился внештатный советник по вопросам СМИ Карлис Дагилис, зарплата которого в месяц составит 3013 евро до уплаты налогов. В свою очередь внештатный советник по вопросам культурной политики Том Кенцис получит 1506,5 евро до уплаты налогов.

При этом внештатные советники министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные") - Нормунд Круминьш и Гунта Анча - зарплату также не получат.

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