Внештатный советник министра земледелия не получает вознаграждения

Министерство земледелия указало, что единственным внештатным советником Краузе является Артур Граудиньш, который консультирует по вопросам отраслей и неправительственных организаций.

Граудиньш вознаграждение не получит.

Как уже сообщалось, к команде министра культуры Агнесе Логины ("Прогрессивные") в октябре присоединился внештатный советник по вопросам СМИ Карлис Дагилис, зарплата которого в месяц составит 3013 евро до уплаты налогов. В свою очередь внештатный советник по вопросам культурной политики Том Кенцис получит 1506,5 евро до уплаты налогов.

При этом внештатные советники министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные") - Нормунд Круминьш и Гунта Анча - зарплату также не получат.