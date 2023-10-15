Кая Каллас пообщалась по видеосвязи с мошенником, выдававшим себя за важного чиновника

В сентябре премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообщалась по видеосвязи с председателем Комиссии Африканского Союза Муссой Факи. Cегодня выяснилось, что это был не тот человек, за которого он себя выдавал, пишет Rus.Postimees.
По словам директора коммуникационного бюро правительства Расмуса Рууда, каждый зарубежный контакт предварительно проверяется.
"Государственная канцелярия совершенствует свои рабочие процедуры, чтобы подобные случаи не повторялись", - сказал он.
В сентябрьском видеочате обсуждалась ситуация в Нигере и Сахельском регионе, а также вопросы продовольственной безопасности. Шла речь и о безопасности в Европе, в том числе о военных преступлениях России в Украине. В ходе беседы премьер-министр Кая Каллас сосредоточилась на опровержении российских нарративов и представила официальную позицию Эстонии.
Во время выступления присутствовали советники из Государственной канцелярии и Министерства иностранных дел. Сейчас же у Государственной канцелярии есть основания подозревать, что нескольким европейским лидерам поступили ложные звонки от имени Африканского Союза.
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