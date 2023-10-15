Почему воюют израильтяне и палестинцы? Причины и хронология главного конфликта современности

Ситуация обострилась с ростом числа репатриантов: евреи массово бежали из Европы, спасаясь от нацизма.

Палестина с Британским мандатом Фото: BBC

К 1947 году комиссия ООН насчитала в Палестине более 600 тысяч евреев на 1,2 миллиона арабов. За 30 лет до этого арабское население почти в 10 раз превышало еврейское, а теперь — лишь вдвое.

1947-1949. Раздел ООН, первая война, «катастрофа» и независимость

В ноябре 1947 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на два независимых государства — еврейское и арабское. Иерусалиму, включая Вифлеем, полагался особый статус территории под контролем ООН.

Резолюция не понравилась никому, и буквально на следующий день начались столкновения.

Британский мандат истек 14 мая 1948 года. В тот же день Давид Бен-Гурион провозгласил создание независимого еврейского государства. А на следующий день арабские государства напали на Израиль.

Они проиграли. Едва образованный и еще не знавший границ Израиль победил.

В результате «войны за независимость», как ее называют в Израиле, или «катастрофы», как она известна в арабском мире, молодое еврейское государство определилось в границах, включающих примерно половину территории, отведенной ООН под арабское государство.

Другая половина была оккупирована арабскими странами: Западный берег и восточный Иерусалим — Иорданией, а сектор Газа — Египтом.

Линии перемирия 1949 года Фото: BBC

Так все и было до следующей войны.

1967. Шестидневная война, беженцы и поселения