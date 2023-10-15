Видео ⟩ Даугавпилсская газета публикует телепрограмму канала из Беларуси

Ряд российских и белорусских телеканалов в Латвии запрещены. Но все же в приграничных районах, если правильно повернуть антенну в сторону соседних стран, ничто не помешает смотреть запрещенные каналы.

Депутат Даугавпилсской думы, издатель газеты "Миллион" Петерис Дзалбе выразил мнение, что люди хотят смотреть развлекательный контент.

Видео: программа Panorāma

В связи с этим, газета публикует и программу TVBelarus.

Эксперт по коммуникациям указала Латвийскому телевидению, что и в развлекательный контент может быть включена пропаганда. Издатель газеты обратился в Службу госбезопасности за советом.