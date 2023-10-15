Видео ⟩ Даугавпилсская газета публикует телепрограмму канала из Беларуси

Даугавпилсская газета на русском языке "Миллион" публикует телепрограмму канала TVBelarus, сообщает передача LTV Panorāma.
Ряд российских и белорусских телеканалов в Латвии запрещены. Но все же в приграничных районах, если правильно повернуть антенну в сторону соседних стран, ничто не помешает смотреть запрещенные каналы.
Депутат Даугавпилсской думы, издатель газеты "Миллион" Петерис Дзалбе выразил мнение, что люди хотят смотреть развлекательный контент.
Видео: программа Panorāma
В связи с этим, газета публикует и программу TVBelarus.
Эксперт по коммуникациям указала Латвийскому телевидению, что и в развлекательный контент может быть включена пропаганда. Издатель газеты обратился в Службу госбезопасности за советом.
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