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Видео ⟩ Даугавпилсская газета публикует телепрограмму канала из Беларуси

rus.tvnet.lv
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Скриншот из видео
Скриншот из видео Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Даугавпилсская газета на русском языке "Миллион" публикует телепрограмму канала TVBelarus, сообщает передача LTV Panorāma.

Ряд российских и белорусских телеканалов в Латвии запрещены. Но все же в приграничных районах, если правильно повернуть антенну в сторону соседних стран, ничто не помешает смотреть запрещенные каналы.

Депутат Даугавпилсской думы, издатель газеты "Миллион" Петерис Дзалбе выразил мнение, что люди хотят смотреть развлекательный контент.

Видео: программа Panorāma

В связи с этим, газета публикует и программу TVBelarus.

Эксперт по коммуникациям указала Латвийскому телевидению, что и в развлекательный контент может быть включена пропаганда. Издатель газеты обратился в Службу госбезопасности за советом.

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