Семейное предприятие из Балдоне заняло второе место на Чемпионате Европы по стрит-фуду

Право представлять Латвию на чемпионате предприятие получило в середине сентября на Агенскалнском рынке, приняв участие в Латвийском фестивале стрит-фуд, на котором были определены лучшие предприятия Латвийской культуры уличного питания этого года.

Стрит-фуд - это еда или закуски, которые можно купить и съесть на улице или в общественных местах. Он часто прост в приготовлении и обычно подается в удобных порциях, которые легко можно есть, гуляя или стоя.

В соревновании в Германии предприятие Augs. Raugs. Garšaugs участвовало в двух категориях - сэндвич и вегетарианская еда. В категории "сэндвич" компания стартовала с булочки Бао с говяжьими щечками, сальсой манго-авокадо, пикантным майонезом манго, чипсами из кимчи и брюссельской капусты. В вегетарианской категории они заняли второе место и такое же место получили и в общем зачете соревнований.

Augs. Raugs. Garšaugs - семейное предприятие двух человек из Кекавского края, созданное Иевой и Гатисом Нейманисами.

Участие предприятия в чемпионате поддержала Кекавская дума, выделив 1000 евро.