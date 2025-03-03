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Фото Пугачева и Вайкуле разрешили весну, а Лобода покоряла Париж

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Алла Пугачева, Лайма Вайкуле и Светлана Лобода
Алла Пугачева, Лайма Вайкуле и Светлана Лобода Фото: Instagram/ коллаж TVNET

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. Узнайте, кто путешествовал, а кому пришлось работать!

Светлана Лобода выступила в Париже

Более 50 лет назад Алла Пугачева придумала праздник желтых цветов - им стало первое воскресенье марта. Ежегодно в этот день Примадонна выходит на связь с поклонниками, чтобы разрешить весну. Этот год не стал исключением

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