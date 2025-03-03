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Фото ⟩ Пугачева и Вайкуле разрешили весну, а Лобода покоряла Париж
Светлана Лобода выступила в Париже
Более 50 лет назад Алла Пугачева придумала праздник желтых цветов - им стало первое воскресенье марта. Ежегодно в этот день Примадонна выходит на связь с поклонниками, чтобы разрешить весну. Этот год не стал исключением
К поздравлениям присоединились ее дочь Кристина Орбакайте и супруг Максим Галкин
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