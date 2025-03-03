С 15 по 17 августа в концертном зале "Дзинтари" (Латвия, Юрмала) состоится целый ряд грандиозных мероприятий: четыре уникальных концерта с участием балтийских и зарубежных звезд, торжественная церемония награждения победителей Первой Балтийской Премии/Baltic Awards, красная дорожка и нарядные гости со всего мира. Инициаторы и организаторы события – фонд Инессы Галанте.
Инесса Галанте представляет уникальные концерты и премию в Юрмале
15 августа проект Балтийская Премия/Baltic Awards откроется грандиозным концертом "Ночь "Оскаров"/ Кино. Музыка.Оркестр. - знаменитые произведения из оскароносных фильмов, а также саундтреки из легендарных и любимых кинокартин прозвучат в исполнении музыкантов Латвийского Национального симфонического оркестра под управлением прославленного дирижера Энтони Габриэла (Великобритания). Гости вечера проведут в легендарном зале "Дзинтари" на берегу Балтийской Ривьеры поистине незабываемый летний вечер - вспомнят фрагменты из любимых кинолент, увидят отрывки фильмов на больших экранах и насладятся звучанием оркестра под управлением знаменитого дирижера. Вечер начнется с торжественного открытия Первой Балтийской Премии/Baltic Awards - по красной дорожке пройдут номинанты премии, музыканты, артисты, а также многочисленные почетные гости со всего мира.
16 августа в рамках концертной программы выступит целая плеяда латвийских и зарубежных звезд: яркий исполнитель из Великобритании Лэнс Эллингтон, виртуозный мультиинструменталист Мариус Преда из Нидерландов со своими харизматичными сыновьями - Preda&Sons, горячо любимая зрителями, популярная латвийская группа DAGAMBA, блистательный пианист Андрей Осокин, выразительная вокалистка из Эстонии, обладательница широчайшего вокального диапазона Элина Нечаева, солист Латвийской национальной оперы Артем Сафронов, а также оперная дива Инесса Галанте. Руководить оркестром будет прославленный дирижер Экхарт Вицык (Германия). Также в этот вечер пройдет торжественная церемония вручения Первой Балтийской Премии/Baltic Awards. Награда будет вручаться выдающимся деятелям Латвии, Литвы и Эстонии за вклад в развитие искусства, науки и архитектуры, подчеркивая значимость региона в европейском контексте. Гостей вечера ждет незабываемый, яркий вечер, наполненный музыкальными сюрпризами.
17 августа в 18:00 в Малом зале концертного зала "Дзинтари" состоится концерт с участием самых ярких талантов, победителей конкурса "Таланты Инессы Галанте". Концерт "Молодые и яркие" - это традиция, заложенная "Фондом Инессы Галанте" в 2023 году с целью представлять широкой аудитории молодых, талантливых артистов, исполняющих классическую музыку на уровне мировых, прославленных музыкантов и солистов. Этим летом, в концерте примут участие: Бригита Рейсоне (сопрано), Риналдс Розенлаукс (гобой), Элина Агнета Ламберте (кокле). Представит молодых талантов основатель фонда, председатель жюри конкурса талантов оперная дива Инесса Галанте. В программе прозвучит блистательный калейдоскоп музыкальных сочинений, среди которых самые популярные и "бессмертные" произведения. Молодым исполнителям крайне важна поддержка публики, организаторы и участники приглашают латвийцев и зрителей из других стран посетить это красивое событие. У зрителей будет возможность ощутить гордость за творческий потенциал нашей страны и провести незабываемый летний вечер, наслаждаясь талантливым исполнением красивейших музыкальных произведений.
17 августа в 20.00 в концертном зале "Дзинтари" состоится заключительный концерт GALA GALANTE И ТРИ ТЕНОРА. В уникальной музыкальной программе Una fiesta de la musica примут участие три всемирно известных тенора, выступающих на лучших оперных сценах – Эдгарас Монтвидас (Литва), Липарит Аветисян (Армения) и Раймондс Браманис (Латвия). Слушателей ждет блистательное исполнение арий из знаменитых опер "Аида", "Набукко", "Тоска", "Кармен" и "Травиата". Кроме того, со сцены прозвучат популярные итальянские песни, а также красивейшие неаполитанские мелодии, которые перенесут всех присутствующих в атмосферу сказочной Италии. Специальный гость вечера - обладательница проникновенного, бархатного сопрано, оперная дива Инесса Галанте, также ожидаются другие музыкальные сюрпризы. Руководить оркестром будет дирижер Экхарт Вицык.
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Балтийская Премия/Baltic Awards - новый проект "Фонда Инессы Галанте" в сотрудничестве с общественными и образовательными учреждениями, профессиональными ассоциациями и дипломатическими представительствами трех балтийских стран – Латвии, Литвы и Эстонии. Награда будет вручаться выдающимся деятелям балтийских стран за вклад в развитие искусства, науки и архитектуры, подчеркивая значимость региона в европейском контексте. Премия станет значимой традицией, которая будет ежегодно проходить в Риге и Юрмале на протяжении нескольких дней.
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