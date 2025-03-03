На неделе с 3 по 9 марта 2025 года ожидается динамичная и насыщенная атмосфера. Переход Меркурия в Овна усилит стремление к прямому общению и быстрому принятию решений, но важно избегать импульсивности, отмечают астрологи.
Гороскоп на неделю с 3 по 9 марта: насыщенное время, но осторожно с финансами
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Ретроградная Венера подчеркнет необходимость пересмотра личных и финансовых вопросов. Гармоничный аспект Солнца и Марса к концу недели принесет энергию и уверенность, способствуя карьерному росту. Неделя подходит для активных действий, но важно сохранять баланс и осознанность.
Финансовые вопросы потребуют особого внимания от представителей всех знаков Зодиака. Возможны непредвиденные расходы. Планируйте бюджет и избегайте крупных финансовых вложений и необдуманных трат,
советуют астрологи и рассказывают, что звезды предвещают представителям каждого знака Зодиака (листайте и читайте ниже).
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