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Фото Соответствовала ли латвийская команда дресс-коду на "Оскаре"?

Перевод: rus.tvnet.lv
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В историю латвийского кино вписана новая, блестящая страница - впервые название нашей страны прозвучало со сцены церемонии вручения премии "Оскар" в качестве победителя номинации! За это историческое достижение мы должны благодарить анимационный фильм Гинта Зилбалодиса "Поток". Однако этот вечер был особенным еще и потому, что впервые представители Латвии блистали на красной дорожке вместе с крупнейшими мировыми звездами. А как у нас обстоят дела с этикетом в плане одежды на этом грандиозном мероприятии? Соответствовали ли мы голливудским стандартам? Давайте посмотрим на детали стиля!

На этот раз в центре внимания наши парни - режиссер и художник анимации Гинтс Зилбалодис, соавтор сценария и продюсер Матисс Кажа, продюсеры Рон Диан и Грегори Зальцман, а также дамы - министр культуры Агнесе Лаце и кинокритик Дита Риетума.

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