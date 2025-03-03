Фото Соответствовала ли латвийская команда дресс-коду на "Оскаре"?

В историю латвийского кино вписана новая, блестящая страница - впервые название нашей страны прозвучало со сцены церемонии вручения премии "Оскар" в качестве победителя номинации! За это историческое достижение мы должны благодарить анимационный фильм Гинта Зилбалодиса "Поток". Однако этот вечер был особенным еще и потому, что впервые представители Латвии блистали на красной дорожке вместе с крупнейшими мировыми звездами. А как у нас обстоят дела с этикетом в плане одежды на этом грандиозном мероприятии? Соответствовали ли мы голливудским стандартам? Давайте посмотрим на детали стиля!