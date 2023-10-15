Израиль из-за обстрелов закрыл зону в 4 км от границы с Ливаном

"В соответствии с оценкой ситуации и недавним инцидентом со стрельбой на севере Израиля закрыта территория до четырех километров от северной границы с Ливаном", - говорится в сообщении ЦАХАЛ. Военные подчеркнули, что вход в эту буферную зону запрещен.

Людей, проживающих в радиусе до двух километров от границы, ЦАХАЛ призвал оставаться вблизи охраняемых районов. Кроме того, в буферной зоне было ограничено использование GPS, предупредили израильские военные. Решение о закрытии приграничного района было принято после утреннего обстрела населенного пункта Штула на севере страны со стороны Ливана. По данным ЦАХАЛ, в результате атаки погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Движение "Хезболлах" поддержало ХАМАС и начало обстрелы Израиля

Ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах" поддержало атаку радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которой погибли более 1300 человек. В течение следующей недели "Хезболлах" начало обстреливать Израиль из южных районов Ливана. ЦАХАЛ наносил ответные удары.