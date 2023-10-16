Ракета попала в штаб миссии ООН около границы Ливана и Израиля

"Мы работаем над тем, чтобы выяснить, откуда она взялась", - сообщили в миссии. По данным ВСООНЛ, во время удара никто не пострадал.

There have been impacts on both sides of the Blue line. Our headquarters in Naqoura was hit with a rocket and we are working to verify from where. Our peacekeepers were not in shelters at the time. Fortunately, no one was hurt. — UNIFIL (@UNIFIL_) October 15, 2023

"Мы продолжаем активно взаимодействовать с властями по обе стороны "голубой линии" с целью деэскалации ситуации, но, к сожалению, несмотря на наши усилия, военная эскалация продолжается. Мы призываем все вовлеченные стороны прекратить огонь и позволить нам, как миротворцам, помочь найти решения", - добавили в ВСООНЛ, подчеркнув, что в течение 15 октября с обеих стороны велись интенсивные обстрелы.

Израиль из-за обстрелов закрыл зону в 4 км от границы с Ливаном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 15 октября из-за обстрелов со стороны "Хезболлах" объявила закрытой территорией полосу шириной в четыре километра на границе с Ливаном. Военные подчеркнули, что вход в эту буферную зону запрещен. Решение о закрытии приграничного района было принято после утреннего обстрела населенного пункта Штула на севере страны со стороны Ливана. По данным ЦАХАЛ, в результате атаки погиб один человек, еще четверо получили ранения.