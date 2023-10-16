Пн, 16.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

26 ударов ножом. В США убит шестилетний мальчик-мусульманин

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Убитый в США мальчик-мусульманин
Убитый в США мальчик-мусульманин Фото: Reuters/ScanPix

Житель американского штата Иллинойс в преступлении ненависти зарезал шестилетнего мальчика-мусульманина и серьезно ранил его 32-летнюю мать, сообщила в воскресенье полиция, отметив, что преступление ненависти связано с продолжающейся сейчас войной Израиля и террористической группировки ХАМАС.

Мальчика ударили ножом 26 раз, он скончался в больнице, а его мать, предположительно, выживет, говорится в заявлении офиса шерифа округа Уилл штата Иллинойс.

"Детективы установили, что подозреваемый атаковал обе жертвы этого жестокого нападения, так как они были мусульманами, а также из-за продолжающегося сейчас ближневосточного конфликта, к которому причастны ХАМАС и Израиль", - говорится в сообщении.

Жертвы - американцы палестинского происхождения, сообщило Чикагское бюро Совета по американо-исламским отношениям.

71-летний житель пригорода Чикаго Плейнфилд Джозеф Чуба обвиняется в убийстве, покушении на убийство и преступлениях ненависти, говорится в заявлении полиции.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх