26 ударов ножом. В США убит шестилетний мальчик-мусульманин

Мальчика ударили ножом 26 раз, он скончался в больнице, а его мать, предположительно, выживет, говорится в заявлении офиса шерифа округа Уилл штата Иллинойс.

"Детективы установили, что подозреваемый атаковал обе жертвы этого жестокого нападения, так как они были мусульманами, а также из-за продолжающегося сейчас ближневосточного конфликта, к которому причастны ХАМАС и Израиль", - говорится в сообщении.

Жертвы - американцы палестинского происхождения, сообщило Чикагское бюро Совета по американо-исламским отношениям.

71-летний житель пригорода Чикаго Плейнфилд Джозеф Чуба обвиняется в убийстве, покушении на убийство и преступлениях ненависти, говорится в заявлении полиции.