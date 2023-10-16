Слепаков, Шац и другие знаменитости, поддержавшие Израиль

"Здесь в Израиле я вижу сейчас многое, что поражает и трогает невероятно. Здесь и готовность помочь, отдать армии и пострадавшим все, что можно, тысячи записавшихся в организующиеся во многих городах отряды помощи полиции, десятки тысяч доноров крови, стоящих часами, чтобы сдать кровь. Волонтеры, собирающие посылки, доставляющие посылки. Люди , принимающие у себя семьи с Юга страны, который больше всего пострадал. Люди , принимающие семьи с Севера, который находится под угрозой обстрелов из Ливана и Сирии", - написал Шац, призвав поддерживать и жертвовать на поддержку жителей Израиля.