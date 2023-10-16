Слепаков, Шац и другие знаменитости, поддержавшие Израиль

После нападения ХАМАС на Израиль прошло больше недели. Военные действия на территориях стран продолжаются. Кто из российских знаменитостей не промолчал и высказался в поддержку Израиля.
В поддержку Израиля в Instagram выступил не только юморист Максим Галкин, находящийся в стране и заявивший, что его семья "никуда не собирается".
Так, юморист Семен Слепаков, написал в своем Instagram: "В истории нашего народа было немало страшных событий. Но евреи выстояли. Выстоим мы и сейчас. Сил и мужества военным, освобождения пленным, выздоровления раненым, соболезнования потерявшим родных и близких. Единства и Мира Израилю. Ам Исраэль Хай!"
В свою очередь, музыкант Андрей Макаревич написал: "В свете происходящего никакого желания нет хвастаться успешными концертами, а также обсуждать бредовые высказывания, которые российская желтуха приписывает мне. Тем не менее, сегодня завершили тур по Германии и завтра летим в Лондон. Желаю удачи нашим бойцам и считаю часы и дни до нашей победы. Пожалуйста, будьте живы".
Шоумен Михаил Шац, который находится в Тель-Авиве, с начала войны в Израиле неоднократно высказывается и освещает в своих соцсетях, что происходит в стране и как израильтяне поддерживают друг друга.
"Здесь в Израиле я вижу сейчас многое, что поражает и трогает невероятно. Здесь и готовность помочь, отдать армии и пострадавшим все, что можно, тысячи записавшихся в организующиеся во многих городах отряды помощи полиции, десятки тысяч доноров крови, стоящих часами, чтобы сдать кровь. Волонтеры, собирающие посылки, доставляющие посылки. Люди , принимающие у себя семьи с Юга страны, который больше всего пострадал. Люди , принимающие семьи с Севера, который находится под угрозой обстрелов из Ливана и Сирии", - написал Шац, призвав поддерживать и жертвовать на поддержку жителей Израиля.
Актер Анатолий Белый: "Израиль выстоит. Израиль победит. А всем вам, кто изрыгает здесь свой яд- захлебнитесь им. Нелюди. Правило бумеранга еще никто отменял. А добро и любовь всегда побеждает".
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