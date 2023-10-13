"Как вам наши рижские пальмы?": Галкин опроверг слухи о том, что находится в Латвии

В коротком видео артист показывает YouTube-канал, где утверждается, что на 11 октября артист находится в Риге. Якобы у него там концерты.

"Как вам наши рижские пальмы?" - задает риторический вопрос артист и показывает округу на видео. "Погода нынче в Риге... Риге - привет! Но нет, сейчас у меня нет концертов в Риге. Концерты в Латвии будут, я не сомневаюсь, летом следующего года. А ближайшие мои концерты только в 20-х числах".

Напомним, утром в понедельник, 9 октября, Галкин вышел на связь из находящегося в состоянии войны Израиля и записал обращение в своем Instagram. "Это разговор со светлыми людьми по всему миру", - отметил артист. В этом видео он заявил, что его семья "никуда не собирается": "И я хочу этим визитом оказать поддержку всем моим согражданам в Израиле".