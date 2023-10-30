Человек, который нужен каждой невесте: Валерия о тонкостях организации свадеб

"До церемонии около часа. Гости уже начали собираться, и вдруг начинается сильный ливень, которого не было в прогнозе. Я и команда промокли до ниточки. Ветер начал разносить украшения. В такие моменты я понимаю, что могу пойти поплакать куда-то в угол или взять себя в руки и решать эту ситуацию", - рассказывает свадебный организатор Валерия Гриднева из Лиепаи. В разговоре с TVNET+ она поделилась, что важно при организации свадеб, с какими трудностями можно столкнуться в процессе и как освоить эту профессию.
За один сезон Валерия может организовать до 12 свадеб. В другие времена года свадьбы тоже происходят, но не в таком количестве.
Одним из минусов своей профессии организатор свадьбы называет сезонный заработок, так как приходится рассчитывать свою зарплату сразу на определенный период.
Зарплаты у организаторов свадьбы в Латвии зависят от принципа работы эксперта.