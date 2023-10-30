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Человек, который нужен каждой невесте: Валерия о тонкостях организации свадеб

Елена Фещенко (Савейко) rus.tvnet.lv
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Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET

"До церемонии около часа. Гости уже начали собираться, и вдруг начинается сильный ливень, которого не было в прогнозе. Я и команда промокли до ниточки. Ветер начал разносить украшения. В такие моменты я понимаю, что могу пойти поплакать куда-то в угол или взять себя в руки и решать эту ситуацию", - рассказывает свадебный организатор Валерия Гриднева из Лиепаи. В разговоре с TVNET+ она поделилась, что важно при организации свадеб, с какими трудностями можно столкнуться в процессе и как освоить эту профессию. 

За один сезон Валерия может организовать до 12 свадеб. В другие времена года свадьбы тоже происходят, но не в таком количестве.

Одним из минусов своей профессии организатор свадьбы называет сезонный заработок, так как приходится рассчитывать свою зарплату сразу на определенный период.

Зарплаты у организаторов свадьбы в Латвии зависят от принципа работы эксперта.

"Есть организаторы, которые берут 10% от бюджета свадьбы. Например, если к ним приходит пара с бюджетом 20 000 евро, то организатор получает 2000 евро за работу. Мне такой вариант не нравится, потому что часто бывает такое, что бюджет растет по ходу мероприятия. Сразу неловко предлагать какие-то более дорогие варианты, так как кажется, что ты как будто пытаешься поднять себе зарплату. Есть организаторы, которые берут фиксированную плату, но тоже в зависимости от бюджета. Например, если свадьба от 5000 до 10 000 евро, то они получают одну сумму, если от 10 000 до 15 000 евро - то сумма вырастает", - объясняет эксперт.

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