Человек, который нужен каждой невесте: Валерия о тонкостях организации свадеб

"Есть организаторы, которые берут 10% от бюджета свадьбы. Например, если к ним приходит пара с бюджетом 20 000 евро, то организатор получает 2000 евро за работу. Мне такой вариант не нравится, потому что часто бывает такое, что бюджет растет по ходу мероприятия. Сразу неловко предлагать какие-то более дорогие варианты, так как кажется, что ты как будто пытаешься поднять себе зарплату. Есть организаторы, которые берут фиксированную плату, но тоже в зависимости от бюджета. Например, если свадьба от 5000 до 10 000 евро, то они получают одну сумму, если от 10 000 до 15 000 евро - то сумма вырастает", - объясняет эксперт.