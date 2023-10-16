Умер получивший Нобелевскую премию мира экс-президент Финляндии

Ахтисаари, родившийся 23 июня 1937 года в Выборге, был президентом Финляндии с 1994 по 2000 год.

2008 году он был удостоен Нобелевской премии мира за разрешение конфликтов на различных континентах, ранее писал Postimees.

Политик, страдавший от деменции, последние пару лет скрывался от общественности.

В 1993 году он вступил в Социал-демократическую партию Финляндии, которая выдвинула его кандидатом на президентских выборах 1994 года. Ахтисаари стал первым президентом Финляндии, избранным в ходе прямых всенародных президентских выборов. Во время его президентства Финляндия вступила в Евросоюз (1995).

Издание Yle, сообщившее о смерти экс-президента, написало, что Ахтисаари еще много лет назад желал вступления Финляндии в НАТО. В интервью 2014 года экс-президент заявил, что Финляндия должна присоединиться к международным ассоциациям, в которые входят другие демократические западные страны. В то время Ахтисаари отметил, что Финляндия должна присоединиться к НАТО вместе со Швецией.

Ахтисаари начал работать в Министерстве иностранных дел в 1965 году, сначала секретарем международного бюро развития, позже он стал руководителем отдела и главой ведомства.

В 1973 году назначен послом страны в Танзании (1973-1976), а в 1975-1976 годах также являлся послом в Замбии, Сомали и Мозамбике. В 1977-1981 годах - специальный представитель Генерального секретаря ООН в Намибии.