В Латвии снижается рождаемость

В том числе в августе родились 1267 детей, что на 8,2% меньше того же месяца прошлого года.

За восемь месяцев этого года в Латвии родились 4961 мальчик и 4681 девочка.

В январе-августе в Латвии зарегистрировано 18 315 смертей, что на 10,6% меньше, чем за тот же период прошлого года (20 492).

Таким образом, количество умерших за восемь месяцев превысило количество новорожденных на 8673. В тот же период прошлого года эта разница составляла 9384.

За восемь месяцев года в Латвии зарегистрировано 7938 браков, что на 7,5% меньше, чем в предыдущем году.

1 сентября население Латвии составляло 1,881 млн человек.

Как сообщалось, в 2022 году в Латвии была самая низкая рождаемость за последние 100 лет - зарегистрировано 15 954 новорожденных, что на 8,4% меньше, чем в 2021 году.