Новая информация о судебном заседании по делу убитой Юстине Рейниковой

В Роговке с ждут суда над Рейниковым. В разговоре с главой Наутренского волостного управления Ливией Плавинской она раскрывает несколько пугающих подробностей, которые позволяют предположить: убийство Юстине не является неудачным совпадением.

Но 20 октября дело не будет закрыто. Расследование продолжается. О том, что на самом деле будет происходить в Резекненском суде, порталу Apollo.lv рассказала Вера Бритушкина, помощник председателя Латгальского окружного суда в Резекне.

"Дело находится на досудебном расследовании, оно пока не передано в прокуратуру, подозреваемым пока не предъявлены обвинения.

20 октября Латгальский окружной суд в Резекне рассмотрит вопрос о необходимости дальнейшего применения меры пресечения - содержания под стражей - к подозреваемому Владимиру Рейникову. Судья оценит, не затянулся ли процесс следствия и есть ли еще основания для продолжения применения меры пресечения в виде содержания под стражей.

Вопрос будет рассмотрен в закрытом судебном заседании, Владимир Рейников примет участие в судебном заседании в режиме видеоконференции из тюрьмы. На заседании Латгальского окружного суда в Резекне будут присутствовать только лицо, ведущее процесс - старший инспектор полиции и защитник подозреваемого.

Вопрос о необходимости дальнейшего применения меры пресечения, примененной к Сандре Рейниковой , 23 октября рассмотрит судья Латгальского окружного суда в Даугавпилсе.

Судья пересмотрит вопрос о необходимости дальнейшего содержания под стражей через два месяца, как это предусмотрено частью четвертой статьи 281 Уголовно-процессуального закона", - рассказала Вера Бритушкина.

Apollo.lv продолжит следить за ходом расследования и судебных разбирательств.