Новая информация о судебном заседании по делу убитой Юстине Рейниковой

Уже сообщалось, 20 октября состоится суд по делу об убийстве маленькой Юстине Рейниковой. Отец Юстине Владимир Рейников и мачеха Сандра Рейникова частично признали свою вину. Что будет на предстоящем слушании?
В Роговке с ждут суда над Рейниковым. В разговоре с главой Наутренского волостного управления Ливией Плавинской она раскрывает несколько пугающих подробностей, которые позволяют предположить: убийство Юстине не является неудачным совпадением.
Но 20 октября дело не будет закрыто. Расследование продолжается. О том, что на самом деле будет происходить в Резекненском суде, порталу Apollo.lv рассказала Вера Бритушкина, помощник председателя Латгальского окружного суда в Резекне.
"Дело находится на досудебном расследовании, оно пока не передано в прокуратуру, подозреваемым пока не предъявлены обвинения.
20 октября Латгальский окружной суд в Резекне рассмотрит вопрос о необходимости дальнейшего применения меры пресечения - содержания под стражей - к подозреваемому Владимиру Рейникову. Судья оценит, не затянулся ли процесс следствия и есть ли еще основания для продолжения применения меры пресечения в виде содержания под стражей.
Вопрос будет рассмотрен в закрытом судебном заседании, Владимир Рейников примет участие в судебном заседании в режиме видеоконференции из тюрьмы. На заседании Латгальского окружного суда в Резекне будут присутствовать только лицо, ведущее процесс - старший инспектор полиции и защитник подозреваемого.
Вопрос о необходимости дальнейшего применения меры пресечения, примененной к Сандре Рейниковой , 23 октября рассмотрит судья Латгальского окружного суда в Даугавпилсе.
Судья пересмотрит вопрос о необходимости дальнейшего содержания под стражей через два месяца, как это предусмотрено частью четвертой статьи 281 Уголовно-процессуального закона", - рассказала Вера Бритушкина.
Apollo.lv продолжит следить за ходом расследования и судебных разбирательств.
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