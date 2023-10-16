Обязательная сортировка биоотходов: что и куда нужно выбрасывать?

В передаче Rus.LSM "ТЧК" пояснили, что для биоразлагаемых отходов будут использоваться специальные коричневые контейнеры.

Как уверяют эксперты, в Латвии на долю биологических отходов в общей массе бытового мусора приходится от 30% до 50%.

"В первую очередь это отходы нашей жизнедеятельности, которые могут самостоятельно разлагаться биологически правильным путем.

Это продукты питания, зеленая масса - то есть всё, что имеет органическое происхождение и было приготовлено для пропитания и жизнедеятельности. Мясо, рыба, все, что мы готовили к столу и стало негодным, травка скошенная, ветки.

Не пластмасса ни в коем случае, не стекло, не упаковка! Только то, что может самостоятельно преобразоваться", - отметил в передаче "ТЧК" Валерий Станкевич, председатель правления предприятия Clean R.

Также эксперт рассказал является ли бумага биоразлогаемым мусором или нет. По его словам, бумагу и картон нужно складывать в отдельный контейнер, но небольшую бумажку допустимо поместить и в контейнер для биоотходов.

"Бумага - это все-таки вторсырье, и желательно все-таки, если какой-то большой объем, картон и бумагу складывать в синие контейнеры, которые для этого предназначены. Хотя шкурку от банана или огрызок яблока вполне можно кинуть в коричневый контейнер и в бумажном пакете", - рассказал Валерий Станкевич.

В передаче "ТЧК" эксперт рассказал о самых главных ошибках латвийцев в сортировке биоотходов.

"Конечно, упаковки! Когда мы забываем вынуть [продукт] из полиэтиленового пакетика или другой упаковки, и это сразу портит всю фракцию.

Мы не всегда можем разобраться досконально, из чего сделан упаковочный материал", - поделился председатель правления предприятия Clean R.