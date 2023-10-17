Партия Качиньского потеряла большинство на выборах в Польше

Вскоре после закрытия избирательных участков и обнародования первых данных экзитполов накануне вечером лидер оппозиции Дональд Туск заявил, что считает результаты голосования победой. "Я никогда не был так рад второму месту. Польша победила, демократия победила, это конец правительства ПиС", - процитировало его агентство dpa. Качиньский, в свою очередь, указал, что его партия ждет дальнейшего развития событий.

Качиньский и Туск - оппоненты, у которых много общего

И Туск, и Качиньский в прошлом поддерживали антикоммунистическую оппозицию. Крах коммунизма в 1989 году открыл перед двумя критиками режима новые перспективы. Увлеченный либеральными идеями Туск на фоне демократических перемен в Польше основал партию "Либерально-демократический конгресс" (ЛДК). До 1991 года ЛДК был частью христианско-демократической партии Качиньского "Соглашение Центр", но вскоре пути Качиньского и Туска разошлись.

В 2001 году оба политика основали новые партии - "Право и справедливость" и "Гражданскую платформу" - которые и сегодня определяют политический ландшафт Польши. После парламентских выборов 2005 года они вели переговоры о создании совместного правительства, но этому помешали взаимное недоверие и личные амбиции их лидеров. С тех пор Качиньский и Туск несколько раз сменяли друг друга во власти.