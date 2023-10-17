Партия Качиньского потеряла большинство на выборах в Польше

Правящая партия "Право и справедливость" не сможет сформировать парламентское большинство, следует из предварительных результатов после обработки 90 процентов бюллетеней.
На выборах в парламент Польши правящая национально-консервативная партия "Право и справедливость" (ПиС) вице-премьера Ярослава Качиньского, судя по всему, не преодолеет рубеж, необходимый для создания парламентского большинства, хотя и обошла конкурентов. Это следует из предварительных результатов голосования, опубликованных вечером в понедельник, 16 октября. Окончательные итоги выборов ожидаются 17 октября.
Согласно данным после обработки чуть более 90 процентов бюллетеней, "Право и справедливость" лидирует, набрав 36,4 процента голосов. Оппозиционный блок "Гражданская коалиция" (ГК), возглавляемый партией "Гражданская платформа" (ГП) экс-премьера Польши и бывшего председателя Европейского совета Дональда Туска, может получить 29,7 процента голосов избирателей. На третьем месте, согласно предварительным результатам, находится центристская партия "Третий путь" с 14,5 процента голосов, а альянс "Левые" заручился поддержкой 8,4 процента проголосовавших.
Предполагалось, что сформировать большинство в парламенте, для чего необходим как минимум 231 голос, ПиС поможет союз с крайне правой партией "Конфедерация свободы и независимости", которая, в частности, выступает за прекращение помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии. Однако она, судя по предварительным результатам, получает лишь 7,2 процента голосов, и кроме того, в ходе предвыборной кампании отстранилась от ПиС. В то же время ГК, предположительно, создаст коалицию с "Третьим путем" и альянсом "Левые", что даст им достаточно мест для большинства в парламенте.
Вскоре после закрытия избирательных участков и обнародования первых данных экзитполов накануне вечером лидер оппозиции Дональд Туск заявил, что считает результаты голосования победой. "Я никогда не был так рад второму месту. Польша победила, демократия победила, это конец правительства ПиС", - процитировало его агентство dpa. Качиньский, в свою очередь, указал, что его партия ждет дальнейшего развития событий.
Качиньский и Туск - оппоненты, у которых много общего
И Туск, и Качиньский в прошлом поддерживали антикоммунистическую оппозицию. Крах коммунизма в 1989 году открыл перед двумя критиками режима новые перспективы. Увлеченный либеральными идеями Туск на фоне демократических перемен в Польше основал партию "Либерально-демократический конгресс" (ЛДК). До 1991 года ЛДК был частью христианско-демократической партии Качиньского "Соглашение Центр", но вскоре пути Качиньского и Туска разошлись.
В 2001 году оба политика основали новые партии - "Право и справедливость" и "Гражданскую платформу" - которые и сегодня определяют политический ландшафт Польши. После парламентских выборов 2005 года они вели переговоры о создании совместного правительства, но этому помешали взаимное недоверие и личные амбиции их лидеров. С тех пор Качиньский и Туск несколько раз сменяли друг друга во власти.
Так, в 2005 году партия Качиньского получила большинство голосов на выборах. Однако на досрочных выборах в октябре 2007 года, состоявшихся после распада в Польше правящей коалиции, победила "Гражданская платформа" Туска. С 2015 года в польской политике вновь доминирует ПиС.
Правящая партия попала в несколько скандалов перед выборами
За время своего правления партия собрала вокруг себя множество критиков, в том числе в Брюсселе. Так, в июле суд ЕС удовлетворил жалобу Еврокомиссии, которая посчитала проведенную в Польше судебную реформу противоречащей законодательству Евросоюза.
Недовольство уже в самой Польше вызывали попытки ПиС использовать темы оборонной политики и политики безопасности в своей предвыборной кампании. Так, в августе в Варшаве прошел самый крупный за последние 30 лет военный парад, а по всей Польше - так называемые "военные пикники", призванные популяризировать службу в армии. При этом на таких пикниках присутствовали представители правящей партии, хотя, согласно польской конституции, вооруженные силы должны сохранять нейтралитет в политике.
Кроме того, в июне ПиС попала под шквал критики из-за агитационного ролика, которым попыталась отговорить граждан от участия в марше оппозиции. Правящая партия использовала в видео упоминание Освенцима, попытавшись обвинить одного из своих ярых критиков и сторонников оппозиции в распространении языка ненависти, однако в итоге недовольство обрушилось на саму ПиС. А за месяц до выборов польское правительство попало в скандал, связанный с коррупционной схемой выдачи виз мигрантам.