Британская газета Guardian уволила карикатуриста за "антисемитское изображение" Нетаньяху

Карикатурист одной из ведущих британских газет Guardian Стив Белл был уволен за карикатуру, в которой изобразил израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху.
На ней Нетаньяху изображен с голым животом, делающим самому себе хирургическую операцию. На животе нарисован контур сектора Газа, который премьер пытается вырезать скальпелем, причем держит его руками в боксерских перчатках.
«Жители Газы! Немедленно уходите», - написано над его головой.
Позднее Белл отметил, что идея была в том, чтобы показать, что последствия подобной катастрофической операции еще предстоит увидеть.
В своем аккаунте в соцсети Х Белл рассказал, что отправил рисунок в газету, и через четыре часа ему позвонили и передали загадочное сообщение: «фунт плоти…».
По словам Белла, он сказал, что, мол, простите, не понял. На что ему ответили: «Еврейский парень, фунт плоти, антисемитский образ».
Если верить этой версии, то редакторы газеты Guardian узрели в карикатуре Белла отсылку к пьесе Шекспира «Венецианский купец».
В ней еврей-ростовщик Шейлок, ссужая деньги купцу Антонио, требует в качестве неустойки фунт плоти купца.
Шейлок или Линдон Джонсон?
С одной стороны, Шейлока можно считать одним из стереотипных изображений еврея в английской литературе, главными чертами характера которого являются мстительность и жадность.
С другой стороны – Шекспир вложил в уста своего героя монолог, который вполне можно считать борьбой с антисемитизмом в XVI веке: «Разве у еврея нет глаз? Разве еврей лишен рук, органов чувств, привязанностей, страстей? Разве не ест он ту же еду, раним тем же оружием... испытывает тепло и холод зимой и летом, как и христианин? Если нас уколоть, разве мы не кровоточим? ... Если отравить, разве мы не умрем? И если причинить нам зло, разве мы не должны отомстить?» (Шекспир. «Венецианский купец», III-1, перевод Хадсона, 2014)
Похоже, что Guardian не стал вдаваться в литературоведческие подробности.
Белл, проработавший в газете четыре десятилетия, сказал, что теперь она отказывается печатать его работы.
Художник сказал Би-би-си, что интерпретация газеты «не имела для меня никакого смысла, поскольку в моей карикатуре нет никаких упоминаний об этой пьесе».
«Само изображение было вдохновлено карикатурой покойного великого карикатуриста Дэвида Левина, на которой президент Линдон Джонсон демонстрирует свой операционный шрам, который Левин изобразил в форме карты Вьетнама», - добавил он.
Разорванный контракт
Белл также дал пояснение британской еврейской газете Jewish Chronicle: «Эта карикатура конкретно рассказывает о катастрофическом политическом провале Биньямина Нетаньяху, который напрямую привел к ужасным недавним зверствам, произошедшим рядом с сектором Газа. А слова – это его реальные слова, обращенные к гражданам Газы», - сказал карикатурист.
По словам художника, решение Guardian не продлевать с ним контракт стало для него потрясением.
«Guardian имеет полное право не публиковать мою карикатуру, если она того пожелает, но она не должна делать это, используя полностью надуманные и ложные причины. Все, что происходит — препятствует обсуждению этой тяжелой, но важной темы», — отметил Белл в интервью еврейской газете.
При этом Дейв Рич, политический директор благотворительной организации Community Security Trust (CST), занимающейся помощью британским евреям, сталкивающимся с антисемитизмом, решение Guardian одобрил: «Следует поаплодировать Guardian за отказ опубликовать эту ужасную карикатуру. Приятно видеть, что уроки ими были извлечены».
Представитель медиагруппы Guardian сообщил только, что было принято решение не продлевать контракт Стива Белла. «Карикатуры Стива Белла были важной частью Guardian на протяжении последних 40 лет — мы благодарим его и желаем ему всего наилучшего», - сказал он.
Другие карикатуры
Эта история – далеко не первая, в которой Белла обвинили в пренебрежении правилами хорошего политического тона.
В 2020 году он прокомментировал смену лидерства в лейбористской партии, изобразив ее нового лидеры, сэра Кейра Стармера (последовательного сторонника лево-либерального крыла в партии), держащим на тарелке голову ее прежнего лидера Джереми Корбина (социалиста, прозванного «товарищ Корбин» за его нескрываемые симпатии к России).
Рисунок был истолкован как отсылка к евангельскому сюжету, когда дочь царя Ирода Саломея потребовала, чтобы ей преподнесли на блюде отрубленную голову Иоанна Крестителя.
В том же году член палаты общин от консервативной партии Саджид Джавид написал в твиттере, что карикатура Белла, изображающая бывшего министра внутренних дел Прити Пател и бывшего премьер-министра Бориса Джонсона в виде быков с кольцами в носу, была «невероятно оскорбительной».
Тогда Джавид сказал, что это «напоминает антисемитские карикатуры прошлого века», добавив, что Guardian должна была бы это понимать.
Справедливости ради следует сказать, что Белл – не единственный карикатурист газеты Guardian, чьи рисунки вызывали возмущение. Ранее в этом году газете пришлось извиняться за откровенно антисемитскую карикатуру на бывшего председателя Би-би-си Ричарда Шарпа.
Guardian рисунок немедленно сняла, что, правда, не мешает довольно легко найти его в интернете. Извинения принес и нарисовавший ее художник Мартин Роусон.