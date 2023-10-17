Британская газета Guardian уволила карикатуриста за "антисемитское изображение" Нетаньяху

С другой стороны – Шекспир вложил в уста своего героя монолог, который вполне можно считать борьбой с антисемитизмом в XVI веке: «Разве у еврея нет глаз? Разве еврей лишен рук, органов чувств, привязанностей, страстей? Разве не ест он ту же еду, раним тем же оружием... испытывает тепло и холод зимой и летом, как и христианин? Если нас уколоть, разве мы не кровоточим? ... Если отравить, разве мы не умрем? И если причинить нам зло, разве мы не должны отомстить?» (Шекспир. «Венецианский купец», III-1, перевод Хадсона, 2014)